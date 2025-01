Respuestas veterinarias: qué significa que mi perro no coma

Cuando vemos que nuestro perro no come, solemos asociar este comportamiento a que debe estar lleno o que simplemente no tiene ganas de alimentarse en este momento. Los especialistas en ciencia veterinaria advierten que este accionar del animal no es para nada común y que puede ser una importante alerta de que algo está ocurriendo.

La mirada de quienes más saben del área veterinaria revela que este comportamiento tiene más de un significado, y no todos necesariamente son graves, pero sí debemos prestarle atención. El hecho de que nuestro perro no coma puede implicar alguna complicación que va desde la salud física hasta la emocional del animal.

Si nos referimos estrictamente a lo emocional, puede ser que tu perro sea un tanto quisquilloso con la comida como si se tratara de un niño. Es normal que estos animales sean exquisitos con su alimentación, y es que al igual que las personas, simplemente puede que les guste más un sabor que otro o prefieran otro tipo de alimento.

Si nos referimos a lo que son las enfermedades que pueden provocar que nuestro perro no coma, la veterinaria canina destaca dos situaciones en particular: una patología dental o una infección de oído. Estas dos situaciones pueden causar que el animal haya perdido el apetito por completo. Sí advertimos cualquiera de estas situaciones, lo importante es acudir rápidamente a un especialista.

Otro punto que no es menor y que no debemos dejar pasar, se centra puntualmente en lo que es el clima, y es que un ambiente caluroso puede provocar que nuestro perro no tenga apetito producto de que prioriza el refrescarse.