Respirá profundo: ¿por qué muerden los perros?

¿Por qué muerden los perros?

Tal como sucede con los seres humanos, los perros sienten, y no nacen sabiendo. En la mayoría de las ocasiones que muerden no son muy conscientes de lo que están haciendo. La mordedura es un auto-reflejo o no lo consideran como algo grave.

Entre las causas por las que muerden los perros están:

Territorialidad: en muchos casos, los perros pueden llegar a morder para dejar en claro su dominio sobre personas u otros animales, especialmente si se sienten desafiados en su territorio.

Miedo, nerviosismo o ansiedad: cuando los perros se sienten ansiosos o algo los atemoriza pueden morder como una forma de autoprotección. Los estímulos aterradores (por ejemplo pirotecnia) o situaciones desconocidas pueden provocar esta respuesta.

Como defensa: los perros pueden morder si sienten amenazas o perciben algo que los asuste. Es una respuesta instintiva para protegerse a sí mismos, incluso a sus humanos.

Dolencias o sufrimiento: un perro que sufre un dolor físico puede morder como una forma de manifestar su malestar. También pueden morder si alguien toca una zona dolorosa o si están heridos.

perro gruñendo 1.jpg Hasta los perros más chiquitos pueden morder. Incluso tu mascota.

