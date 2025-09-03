La casa era de una de las hijas de Friedrich Kadgien, un alto funcionario nazi que robó el cuadro. El anuncio fue retirado desde entonces.

La pintura, que pertenecía a Jacques Goudstikker, un conocido comerciante de arte judío-neerlandés, figuraba desde hacía tiempo en las listas internacionales de obras desaparecidas.

Los investigadores entraron en la casa de Mar del Plata mientras Patricia -una de las hijas de Kadgien- se encontraba en ella. Pero el cuadro no estaba allí, dijo Carlos Martínez, fiscal federal encargado de la investigación.

La Justicia ordenó el arresto domiciliario de Patricia Kadgien y su esposo, acusados de entorpecer la investigación.

cuadros3 Obra de arte robada. Las autoridades recuperaron un cuadro robado por los nazis a Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.

También en el operativo desarrollado en la casa de la hermana de la mujer investigada, se secuestraron dos cuadros que, de acuerdo a la mirada de los expertos en Artes Visuales convocados especialmente, podrían ser de 1800. Igualmente, se encontraron dibujos y grabados varios.

En este contexto, las obras serán analizadas para establecer si tienen relación con pinturas robadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Goudstikker tenía un pequeño cuaderno negro en el que catalogaba su inventario de unas 1400 obras de arte. Se lo llevó consigo cuando huyó de Países Bajos, ocupado por los nazis en 1940, con su esposa y su hijo, en un buque de carga con destino a Inglaterra.

Según el diario neerlandés, “Kadgien era miembro de las SS y un eslabón relativamente anónimo de la burocracia nazi. Como mano derecha del jerarca nazi Hermann Göring, fue en parte responsable de los Planes Cuatrienales, cuyo objetivo era financiar la industria bélica alemana”. La extorsión a comerciantes de diamantes judíos en Ámsterdam habría formado parte de ese plan.