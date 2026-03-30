Recorrido semanal de "La Garrafa en tu Barrio": que zonas visita del 30 de marzo al 4 de abril

El operativo "La Garrafa en tu Barrio" visita a los 18 departamentos de Mendoza. Esta semana no habrá entrega el "Viernes Santo", es decir el 3 de abril. Pero sí el jueves 2, que es feriado por el "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas" y este año coincide con el "Jueves Santo".

Garrafa-en-tu-barrio-cronograma-semanal-1 El programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de la provincia de Mendoza, ofreciendo garrafas de 10 kg a un precio subsidiado, ayudando así a las familias de menores ingresos.

Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.