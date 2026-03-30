El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Recorrido semanal de "La Garrafa en tu Barrio": que zonas visita del 30 de marzo al 4 de abril
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
El operativo "La Garrafa en tu Barrio" visita a los 18 departamentos de Mendoza. Esta semana no habrá entrega el "Viernes Santo", es decir el 3 de abril. Pero sí el jueves 2, que es feriado por el "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas" y este año coincide con el "Jueves Santo".
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Cronograma semanal del 30 de marzo al 4 de abril de "La Garrafa en tu Barrio"
Lunes 30
Guaymallén
- Puente de Hierro. Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Saenz Peña. A las 9.30.
- Los Corralitos. Barrio San Vicente 2. Paraná y Esparraguera. Manzana. D. Casa. 18. A las 10.30.
- Los Corralitos. Calle 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 11.30.
- Rodeo de la Cruz. Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.
General Alvear
- Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.
- Ciudad. Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al oeste de Ruta 143. A las 10.45.
Las Heras
- El Pastal. CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9.30.
- El Borbollón. Centro de Salud 21. San Ramón s/n. A las 10.30.
- El Algarrobal. Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 11.30.
Maipú
- General Ortega. Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.
- Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.
- Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 11.
- Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 11.30.
- Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.
Santa Rosa
- Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8.
- Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30.
- Villa Cabecera. La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.
- 12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.
San Rafael
- Ciudad. Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 Alfredo R. Bufano. Julio Silva 848. A las 9.
- Ciudad. Barrio Constitución. Plaza. A las 11.
San Martín
- Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.
- Palmira. Barrio Villa Adela. CIC A las 10.30.
- Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 12.
Tunuyán
- Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10.
- El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30.
- Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.30.
Martes 31
Guaymallén
- Jesús Nazareno. Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30.
- Jesús Nazareno. Barrio Inka 2. Pedro Goyena 3946, esquina Tapón Moyano. A las 10.30.
- Jesús Nazareno. Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30.
- Rodeo de la Cruz. Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.
Maipú
- Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.
- Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15.
- Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11.
- Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.
San Rafael
- Ciudad. Paraje. La Isla. Amapola 719. A las 9.
- Ciudad. Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 11.
Godoy Cruz
- Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
- Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 9.40.
- Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM Segundo Sombra s/n. A las 10.20.
- Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.
- San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A la 11.40.
- Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Bulevar Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana. H. A las 12.20.
San Carlos
- Pareditas. Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.
- Pareditas. Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30.
- Pareditas. Calle El Paramillo. A las 11.
- Pareditas. Plaza Distrital. A las 12.
Luján
- Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30.
- Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de fútbol. A las 10.45.
- Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
Junín
- Barriales. Delegación Municipal. A las 10.
- Barriales. Barrio Sismo 28. A las 11.
Tupungato
- Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 9.
La Paz
- Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.
- Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.
- Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.
- Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.
Miércoles 1
Maipú
- Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.
- San Roque. Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.
- San Roque. Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.
- San Roque. Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Capital
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9. Casa. 07. A las 11.40.
- Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Junín
- Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.
- Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
- Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Lavalle
- Tres de Mayo. Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.
- Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9.40.
- Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.
- Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10.30.
Luján
- Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
- Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.
- La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Las Heras
- El Resguardo. Barrio Belgrano. Centro Cultural URGA. A las 9.30.
- El Challao. Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 10.30.
- El Challao. Barrio Sargento Cabral Boulogne Sur Mer y Padre Llorens. A las 11.30.
Guaymallén
- El Sauce. Barrio Brisas del Sauce. Manzana. P. Casa. 2. A las 9.30.
- El Sauce. Callejón Vargas 6001. A las 10.30.
- El Bermejo. Plaza Fuerza y Progreso. Calle Félix Suárez. A las 11.30.
- San José. Plaza José Néstor Lencinas. Calle Viamonte. A las 12.30.
San Martín
- Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9.
- Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.
- Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.
- Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana. B. Casa. 1. A las 12.
- Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 13.
Rivadavia
- La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.
- La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 9.45.
San Rafael
- Ciudad. Barrio Alberdi. Pichincha e Irene Curie. A las 9.
- Ciudad. Barrio El Molino. Frente a CIC A las 10.30.
Tunuyán
- Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.
- Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30.
- Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.
General Alvear
- Bowen. Calle 19 y C. A las 9.
- Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.
- Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM A las 10.45.
Jueves 2
Tunuyán
- Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10.
- Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30.
- Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.
Sábado 4
Rivadavia
- Ciudad. Barrio SOEM. A las 9.
- Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 9.30.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.
- Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Capital - Recorrido 2
- Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10.
- Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
- Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.