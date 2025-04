Reciclaje: no tires los frascos de mermelada y conviértelos en esta fantástica idea

Frasco reciclado DIY.jpg Hermosa idea con este DIY.

DIY: recicla los frascos de mermelada con esta preciosa idea para el hogar

Si posees frascos de mermelada vacíos en la cocina, no los tires. Recupéralos de la alacena, la despensa o donde los tengas guardados y conviértelos en estos hermosos faroles para decorar el hogar con esta propuesta DIY.

ELEMENTOS NECESARIOS

Frascos de mermelada

Hojas de libros viejos que ya no leas

Pintura

Tijera

Pegamento

hilo sisal

Una vela pequeña o que se adapte a los frascos que tengamos

PASO A PASO

Para elaborar estos preciosos y faroles o centros de mesa, toma los frascos de mermelada vacíos, sácale la etiqueta que tenga y límpialos bien. Luego debes secarlos. Después toma una hoja de un libro que ya no uses más, corta el tamaño necesario para cubrir toda la superficie del frasco y en el medio de la hoja dibuja una forma que te guste (un corazón, una estrella o la forma que más te plazca) y córtala. Si no quieres poner una hoja, puedes pintar el frasco con la pintura y pegar la figura con un papel adhesivo en el vidrio para luego sacarla.

De esta manera quedará un figura calada en la hoja y por la cual después se podrá ver la luz de la vela. Una vez que tengas la hoja lista, pégala con cuidado sobre el frasco de mermelada de manera que quede gran parte del frasco cubierto. Deja secar bien y para finalizar toma un poco de hilo sisal y enróscalo en la parte superior del frasco como se ve en la imagen terminada. En su defecto sacarás la hoja adhesiva con la forma y lograrás el mismo efecto, cuando hayas pintado el frasco.

Esto le dará un toque decorativo que puede complementarse con otros accesorios como pequeños trozos de arpillera o cintas bebé de diversos colores.

Finalmente agrega en el interior del frasco la vela y listo, tendrás un hermoso farolito para decorar tus espacios, incluso un hermoso centro de mesa.

Frascos reciclados velas faroles.jpg No tires los frascos de mermelada. Puedes lograr un hermoso farol.

Qué significa DIY

Son muchos los sitios que ofrecen consejos, ideas, propuestas DIY para reciclar viejos elementos que abundan en casa y convertirlos en buenas ideas o manualidades que sirvan para decoración o cumplan alguna función, más allá de la estética.

DIY es la sigla en inglés de Do it yourself, que en español significa "hazlo tú mismo". La propuesta es invitar a las personas a realizar sus diseños reciclando distintos elementos (en este caso frascos de mermelada), incluso el concepto sirve para animarse a realizar pequeñas reparaciones domésticas y evitar el gasto de llamar a técnicos.