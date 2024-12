Recicla una bolsa de papel madera y crea hermosos regalos para Año Nuevo

Embed - Seguramente tenés alguna bolsa de papel para reutilizar y hacer esta idea genial para decorar la mesa y regalar! Dibujas la estrella sobre la bolsa, la recortás y pegas por el contorno dejando el interior de la bolsa hacia afuera y un pequeño espacio abierto. Y ahora si! A decorar con la ayuda de un stencil y acrílico blanco de @EQ Art & Craft estampando sobre el papel hermosas palabras que nos dejen un emotivo mensaje para compartir. En esta época no dejes de hacer cosas lindas con tus manos para quienes te aman, ya verás que te hará sentir muy feliz Y a mi me hacen muy feliz ustedes cuando me dejan un y un mensajito con mucho amor. Gracias por tanto! Los quiero mucho Que tengan un hermoso fin de año y que comiencen excelente el 2025 Abrazo grande para cada uno de ustedes! Sol #estilonordico #estilonórdico #navidad #deco #decoracioninteriores #deconavidad #creativation2024 #christmasdecor #christmastime #christmastree #solalvarezroldan #añonuevo #añonuevo2024 #estrelladepapel #mesadeañonuevo #mesadecorada #mesadecoradas #añonuevo2025

@solalvarezroldan Seguramente tenés alguna bolsa de papel para reutilizar y hacer esta idea genial para decorar la mesa y regalar! Dibujas la estrella sobre la bolsa, la recortás y pegas por el contorno dejando el interior de la bolsa hacia afuera y un pequeño espacio abierto. Y ahora si! A decorar con la ayuda de un stencil y acrílico blanco de @EQ Art & Craft estampando sobre el papel hermosas palabras que nos dejen un emotivo mensaje para compartir. En esta época no dejes de hacer cosas lindas con tus manos para quienes te aman, ya verás que te hará sentir muy feliz Y a mi me hacen muy feliz ustedes cuando me dejan un y un mensajito con mucho amor. Gracias por tanto! Los quiero mucho Que tengan un hermoso fin de año y que comiencen excelente el 2025 Abrazo grande para cada uno de ustedes! Sol #estilonordico #estilonórdico #navidad #deco #decoracioninteriores #deconavidad #creativation2024 #christmasdecor #christmastime #christmastree #solalvarezroldan #añonuevo #añonuevo2024 #estrelladepapel #mesadeañonuevo #mesadecorada #mesadecoradas #añonuevo2025 *Super Xmas REMIX!*(1139713) - SK MUSIC