Recicla los ganchos de las carpetas y crea esta genial idea para decorar tu casa

Embed - Tutoriales de decoración y manualidades on Instagram: "PERCHERO ORIGINALParte 1 Mira cómo hacer tu propio perchero usando ganchos de carpetas viejas A guardarlos y no tirarlos que todo sirveee Vas a necesitar: Una madera de base Ganchos Pintura a la tiza @eqartistica Stencil Family ♥ @sweetartlaser Ya podes hacerlo, no te pierdas el paso a paso en este tutorial. ¿Tenes alguna pregunta? Déjamela en los comentarios, te leooo #argentina #vídeo #tutorialgratuito #reels #reelsinstagram #viralvideos #instagram #decor #homedeco #homedecor #decoracion #reciclaje #manualidades #hechoamano #tutoriales #tutorials #ideas #decoideas #argentina #utilesescolares #colours #reciclaje #reciclagem #alearteydeco #pintura #painting #paint #madera #reutilizar #percheros #percherosoriginales #stencil"

