Recicla los focos quemados y crea este hermoso objeto original para decorar tu casa

Focos viejos y quemados

Alambre de bisuteria

Silicona o pegamento universal

Mostacillas, cintas, botones, o cualquier otro elemento decorativo

Lo primero que debes hacer es quitar el pie de contacto eléctrico, el cual está en el casquillo metálico. Puedes ayudarte con un elemento punzante y luego lijar los bordes para que no queden ásperos.

Focos (3).jpg Reciclar focos.

Luego tendrás que retirar el filamento y todo el interior del foco (alambre de contacto y los soportes), ya que el mismo irá relleno. A continuación deberás elegir cómo rellenar tu foco.

Puedes colocarle tierra y una pequeña suculenta, un poco de agua y una flor, botones o cualquier elemento decorativo para que se convierta en un adorno colorido, etc. También puedes convertir estos focos en pequeños floreros para centro de mesa en la próxima celebración o festejo.

Una vez que hayas decidido qué irá en el interior del foco, el próximo paso será crear un soporte o colocarle una piola o lo que prefieras para colgarlo. El soporte lo puedes crear con alambre de bisutería, o incluso puedes hacerlo con otros elementos como potes de telgopor, un tubo de papel higiénico cortado y decorado, etc.

Focos (2).jpg Focos.

Otra gran opción, en caso de que no quieras rellenar el foco, es pintarlo con acrílico o agregarle otros detalles como stickers, cintas de colores, strass, etc. En este caso puedes dejar volar toda tu imaginación y dibujar lo que más te guste, ya sea desde flores, estrellas, un cuadro famoso, etc.