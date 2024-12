Recicla las latas de cerveza y crea esta hermosa idea para decorar tu hogar en Navidad

View this post on Instagram

Todo lo que tienes que hacer es pegar dos latas de cerveza, una arriba de la otra. A continuación abre los broches para ropa y pega uno de cada lado de las latas (los mismos cumplirán el rol de los brazos del cascanueces).

El próximo paso será quebrar dos cucharas de madera para poder hacer los pies del cascanueces. A continuación deberás pintar el cuerpo y todos los detalles. Puedes añadir otros elementos como lana o vellón para hacer el pelo del cascanueces, botones para el saco, y todo lo que tengas a mano.

Por otro lado, si no tienes latas de cervezas, puedes utilizar las latas en las que vienen las papas fritas; o incluso puedes usar los tubos de cartón del papel higiénico o del papel de cocina.

