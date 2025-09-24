Radio Nihuil festeja su aniversario 68 en la plaza de Maipú con muchas actividades y premios

Los premios y sorpresas preparadas por Radio Nihuil

Prepararon muchísimos premios durante toda la programación con adivinanzas, trivias y juegos para los oyentes que estén allí y también para quienes estén en los kioscos. Empezará con No tenés cara, conducido por Ricardo Montacuto junto a Rosana Villegas, Tomás Winterstetter, el humor de Francisco Pancho Carrasco, Pato Amico y Andrés Heredia en la producción, con los móviles de Matías Pascualetti y Pablo Gamba.

Además, el equipo de prensa de Radio Nihuil con Pablo Gerardi, Mayra Jelvez, Cristian Morón y Ornella Dubbini hará los boletines en un estudio móvil instalado en la plaza de Maipú, una puesta totalmente innovadora.

Radio Nihuil plaza de Maipú 2 Hasta las 21 toda la programación de Radio Nihuil transmitirá desde la plaza de Maipú para acercarse a todos los oyentes y los jóvenes. Foto: Franco Ortega y Agustina Barbero/ Redes Grupo América

Luego, desde las 13 llega Días distintos, conducido por Julián Imazio, Constanza Tomassiello, Diego Agraín y José Luis Verderico, con la producción de Andrés Heredia. El programa tendrá un concurso de Rap en vivo y el ganador se llevará una bicicleta. Se va a evaluar el ingenio, la rapidez y la puesta en escena de cada participante.

Desde las 15 llega Hora Libre, al mando de Javier Dellamaggiore, Agustina Fiadino, Daniel Fiochetta, Patricia Alanis, con la producción de Matías Vázquez y Rocío Corpa. Allí harán el Gran fogón, un concurso de rock nacional para el que muchas personas se anotaron en las últimas semanas para cantar "una que sepamos todos".

Habrá un jurado especial que contará con la presencia de Valentina Gratón y Walter Gazzo encabezado por Javier Dellamaggiore, quienes harán la selección hasta llegar a un finalista. El premio será un hermoso tocadiscos vintage.

A las 18 llega todo el equipo de Ovación 90 con Sergio Tano Robles, Daniel Fioccheta, Carolina Quiroga, Amadeo Inzirillo, Juan Ignacio Guillém, Tomás Winterstetter, Diego Agraín, Rodrigo Chipi Ríos, Marcos Barrera, Gonzalo Titito Fernández y Matías Pascualetti.

En pleno festejo de sus 35 años organizaron un torneo de fútbol tenis que se realizará desde la mañana, pero la semifinal y la final será en vivo durante el programa que termina a las 20. Los ganadores se llevarán la Copa Ovación y se ganarán una batea que pueden disfrutar en su fiesta de egresados.

Para finalizar, Gracias por el día desde las 20, conducido por Agustina Fiadino, junto con Tomás Winterstetter, Cristian Morón, Patricia Alanis y Rocío Corpa en la producción, quienes seguirán con premios y sorteos con juegos para los presentes.

Los festejos de Radio Nihuil

Con los 68 años de Radio Nihuil también se celebran los 20 años del programa Primeras Voces, conducido por Andrés Gabrielli, acompañado por Pablo Gerardi, Sara González, Gonzalo Titito Fernández, Patricia Amico y Verónica Trippiana en la producción.

Sara González y equipo de "Primeras Voces" de Radio Nihuil El exitoso equipo de Primeras Voces que cumple 20 años en Radio Nihuil. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Como si fuese poco, también hay un reconocimiento muy importante, ya que el conductor de Hora Libre, Javier Dellamaggiore, cumple 50 años haciendo radio, ya todavía le queda un largo camino.