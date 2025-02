Quiso besar a su perro y el animal le arrancó la nariz

La mujer contó que todo ocurrió en pocos segundos. “En cuanto fui a darle un abrazo y un beso, me mordió inmediatamente. No gruñó, no me avisó, no retrocedió, no hizo ningún ruido, nada”, detalló. Inmediatamente pidió a su pareja que llamara al 911 mientras corría al baño y veía su rostro desfigurado.

Según informó el sitio británico The Mirror, los médicos confirmaron que la mujer perdió gran parte de la nariz y comenzó un proceso de reconstrucción a través de cirugías de colgajo en la frente (ver más abajo). Para colmo, en medio de esta situación, la mujer tuvo que enfrentar otro golpe emocional: solo dos días después del ataque, tuvo que sacrificar a su otro perro, un pitbull llamado Krieo, debido a un cáncer terminal.