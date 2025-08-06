Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 6 de agosto de 2025

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 6 de agosto

A la cabeza: 4125

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 4125

2: 2398

3: 0602

4: 1975

5: 1376

6: 9880

7: 0754

8: 4226

9: 7447

10: 7691

11: 1698

12: 7787

13: 6660

14: 3188

15: 8747

16: 9737

17: 0698

18: 0789

19: 5437

20: 8983

La Nocturna

Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 6 de agosto de 2025

La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 6 de agosto de 2025

La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 6 de agosto de 2025

La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 6 de agosto de 2025

La Vespertina

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: