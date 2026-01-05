Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 5 de enero de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 5 de enero.

A la cabeza: 4500

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 4500

2: 9636

3: 4161

4: 6133

5: 1394

6: 7177

7: 4100

8: 5568

9: 5393

10: 4982

11: 5243

12: 0163

13: 1084

14: 6042

15: 5312

16: 1193

17: 6441

18: 7902

19: 3241

20: 4441

A La Nocturna

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: