Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 19 de marzo de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 19 de marzo.

A la cabeza: 9149

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 9149

2: 7702

3: 7241

4: 0403

5: 6436

6: 1985

7: 4288

8: 6361

9: 0220

10: 6733

11: 6817

12: 6040

13: 6409

14: 4641

15: 3048

16: 5418

17: 0128

18: 9225

19: 8307

20: 4002

La Nocturna

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Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 19 de marzo de 2026

La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 19 de marzo de 2026

La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 19 de marzo de 2026

La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 19 de marzo de 2026

La Vespertina

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Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: