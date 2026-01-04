Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 3 de enero de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 3 de enero.

A la cabeza: 6843

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 6843

2: 7945

3: 3419

4: 0654

5: 8521

6: 0024

7: 1558

8: 0848

9: 2551

10: 3982

11: 0387

12: 8304

13: 9527

14: 7821

15: 7973

16: 6890

17: 6860

18: 5831

19: 2454

20: 3357

La Nocturna

Significado-de-los-sueños-Quiniela-de-Mendoza.jpg

Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 3 de enero de 2026

La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 3 de enero de 2026

La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 3 de enero de 2026

La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 3 de enero de 2026

La Vespertina

Quiniela-de-Mendoza-portada6.jpg

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: