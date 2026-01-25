Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 24 de enero de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 24 de enero.

A la cabeza: 7171

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 7171

2: 6988

3: 0612

4: 3806

5: 0105

6: 9454

7: 1109

8: 5888

9: 5524

10: 1369

11: 8091

12: 1264

13: 8203

14: 1525

15: 5703

16: 9657

17: 8071

18: 6413

19: 1758

20: 3042

La Nocturna

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza