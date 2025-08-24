Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 23 de agosto de 2025

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 23 de agosto

A la cabeza: 6465

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 6465

2: 5969

3: 2058

4: 2760

5: 9973

6: 1731

7: 7302

8: 4701

9: 1158

10: 6660

11: 0072

12: 1716

13: 1879

14: 1105

15: 7603

16: 3853

17: 8440

18: 4712

19: 5558

20: 2465

La Nocturna

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

