Quini 6: los números ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre de 2025.

El Quini 6 presenta a continuación el sorteo 3302 correspondiente al domingo 7 de septiembre de 2025. A continuación te dejamos todos los resultados de este sorteo del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y sus ganadores.
También podés revisar los números ganadores del Quini 6, los resultados del sorteo de los miércoles, los domingos, sus pozos millonarios y mucho más.
05 - 18 - 19 - 28 - 39 - 40
17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 43
00 - 09 - 11 - 38 - 40 - 42
03 - 04 - 20 - 27 - 31 - 41
00 - 05 - 09 - 11 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 28 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $650.000.000
TRADICIONAL 5 aciertos, 31 ganadores $1.183.472,42
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.163 ganadores $9.463,71
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.767.027.466,70
SEGUNDA 5 aciertos, 28 ganadores $1.310.273,04
SEGUNDA 4 aciertos, 1.526 ganadores $7.212,51
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $745.651.926,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 24 ganadores $13.709.055,94
POZO EXTRA 6 aciertos, 517 ganadores $251.450,68
El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.
El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15