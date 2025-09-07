Quini 6: los números ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre de 2025.

05 - 18 - 19 - 28 - 39 - 40

LA SEGUNDA

17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 43

REVANCHA

00 - 09 - 11 - 38 - 40 - 42

SIEMPRE SALE

03 - 04 - 20 - 27 - 31 - 41

POZO EXTRA

00 - 05 - 09 - 11 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 28 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43

Ganadores de los sorteos del Quini 6

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $650.000.000

TRADICIONAL 5 aciertos, 31 ganadores $1.183.472,42

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.163 ganadores $9.463,71

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.767.027.466,70

SEGUNDA 5 aciertos, 28 ganadores $1.310.273,04

SEGUNDA 4 aciertos, 1.526 ganadores $7.212,51

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $745.651.926,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 24 ganadores $13.709.055,94

POZO EXTRA 6 aciertos, 517 ganadores $251.450,68

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15