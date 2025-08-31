Quini 6: los números ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto de 2025.

El Quini 6 presenta a continuación el sorteo 3300 correspondiente al domingo 31 de agosto de 2025. A continuación te dejamos todos los resultados de este sorteo del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y sus ganadores.
El Quini 6 presenta a continuación el sorteo 3300 correspondiente al domingo 31 de agosto de 2025. A continuación te dejamos todos los resultados de este sorteo del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y sus ganadores.
También podés revisar los números ganadores del Quini 6, los resultados del sorteo de los miércoles, los domingos, sus pozos millonarios y mucho más.
21 - 22 - 26 - 28 - 30 - 36
00 - 12 - 18 - 30 - 35 - 42
08 - 09 - 14 - 18 - 31 - 34
01 - 03 - 20 - 28 - 29 - 40
00 - 08 - 09 - 12 - 14 - 18 - 21 - 22 - 26 - 28 - 30 - 31 - 34 - 35 - 36 - 42
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $500.000.000,00
TRADICIONAL 5 aciertos, 12 ganadores $2.483.401,50
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.024 ganadores $8.730,71
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.352.328.624,80
SEGUNDA 5 aciertos, 16 ganadores $1.862.551,13
SEGUNDA 4 aciertos, 1.070 ganadores $8.355,37
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $1.732.334.688,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 20 ganadores $13.363.469,10
POZO EXTRA 6 aciertos, 1.061 ganadores $98.963,24
►TE PUEDE INTERESAR: Cuáles son los números del Quini 6 que siempre salen, según la Inteligencia Artificial
►TE PUEDE INTERESAR: Quini 6: los números ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto de 2025
El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.
El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15