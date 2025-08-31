Quini 6: los números ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto de 2025.

21 - 22 - 26 - 28 - 30 - 36

LA SEGUNDA

00 - 12 - 18 - 30 - 35 - 42

REVANCHA

08 - 09 - 14 - 18 - 31 - 34

SIEMPRE SALE

01 - 03 - 20 - 28 - 29 - 40

POZO EXTRA

00 - 08 - 09 - 12 - 14 - 18 - 21 - 22 - 26 - 28 - 30 - 31 - 34 - 35 - 36 - 42

Ganadores de los sorteos del Quini 6

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $500.000.000,00

TRADICIONAL 5 aciertos, 12 ganadores $2.483.401,50

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.024 ganadores $8.730,71

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.352.328.624,80

SEGUNDA 5 aciertos, 16 ganadores $1.862.551,13

SEGUNDA 4 aciertos, 1.070 ganadores $8.355,37

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $1.732.334.688,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 20 ganadores $13.363.469,10

POZO EXTRA 6 aciertos, 1.061 ganadores $98.963,24

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15