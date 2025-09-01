Inicio Sociedad Animal
Qué animal salvaje eres según tu fecha de nacimiento

Los animales salvajes siempre han captado la atención de muchas personas, pero según tu fecha de nacimiento, cuál serías

Alejandro Navarta
Por Alejandro Navarta
Algunas historias cuentan de que todas las personas tienen un animal en sus espíritus y que este puede ser salvaje. Ahora, cuál es el tuyo según tu fecha de nacimiento.

Jugar a cuál puede ser tu animal salvaje, ese que habita dentro de tu ser, puede ser algo muy divertido, ya que muchas veces, la personalidad de estos animales pueden coincidir con la tuya. ¿Será tu caso, según tu fecha de nacimiento?

Qué animal salvaje eres por tu fecha de nacimiento

Hay animales que son muy famosos debido a su belleza, pero también a su ferocidad. Hay otros que lo son estéticamente y algunos que son muy inteligentes. En tu caso: ¿qué animal salvaje eres según tu fecha de nacimiento?

  • Nacidos en enero: Oso, son fuertes, astutos y les encanta dormir mucho tiempo.
  • Nacidos en febrero: Zorro, astutos como pocos, saben muy bien cómo sobrevivir y poseen una inteligencia muy aguda.
  • Nacidos en marzo: Dragón de Komodo, son exóticos, a todos les atraen, pero no muchos logran conocerlos.
  • Nacidos en abril: Cabra montés, son firmes, resistentes y capaces de adaptarse a todo.
  • Nacido en mayo: Lobo, valientes, independientes, rebeldes.
  • Nacidos en junio: Serpiente, poseen algo magnético que atrae a muchos a pesar de su peligrosidad.
  • Nacidos en julio: León, lo cual es una obviedad, pero en este caso también la belleza natural coincide.
  • Nacidos en agosto: Lince, son inteligentes, originales, pero también guardan algo de misterio que no revelan a nadie.
  • Nacidos en septiembre: Tigre, elegantes, con mucha belleza y elegancia.
  • Nacidos en octubre: Tiburón, peligrosamente atractivos, son de temer y amar,
  • Nacidos en noviembre: Águila, de gran visión, capaces de sorprender a todos con su belleza y libertad.
  • Nacidos en diciembre: lobo marino, soñadores y atrayentes, con una peligrosidad que no todos saben percibir.
Cuál es el animal más salvaje de la naturaleza

No se puede considerar un animal "como el más salvaje", ya que todos tienen algo que los destaque. Por ejemplo, hasta el mosquito entraría en las primeras posiciones por la cantidad de enfermedades que puede transmitir. El hipopótamo, por otro lado, también es conocido por su ferocidad, al igual que el cocodrilo.

No obstante, tal vez por su majestuosidad, el león y el tiburón blanco son comúnmente conocidos como los animales más salvajes de la naturaleza.

