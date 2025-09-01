Algunas historias cuentan de que todas las personas tienen un animal en sus espíritus y que este puede ser salvaje. Ahora, cuál es el tuyo según tu fecha de nacimiento.
Jugar a cuál puede ser tu animal salvaje, ese que habita dentro de tu ser, puede ser algo muy divertido, ya que muchas veces, la personalidad de estos animales pueden coincidir con la tuya. ¿Será tu caso, según tu fecha de nacimiento?
Hay animales que son muy famosos debido a su belleza, pero también a su ferocidad. Hay otros que lo son estéticamente y algunos que son muy inteligentes. En tu caso: ¿qué animal salvaje eres según tu fecha de nacimiento?
No se puede considerar un animal "como el más salvaje", ya que todos tienen algo que los destaque. Por ejemplo, hasta el mosquito entraría en las primeras posiciones por la cantidad de enfermedades que puede transmitir. El hipopótamo, por otro lado, también es conocido por su ferocidad, al igual que el cocodrilo.
No obstante, tal vez por su majestuosidad, el león y el tiburón blanco son comúnmente conocidos como los animales más salvajes de la naturaleza.