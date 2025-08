Quién es Tomi Méndez, el artista drag que brilló junto a Lali Espósito en Mendoza

El chico que bailaba en su pieza y soñaba con un show

“Hace años que me considero drag, pero nunca me había subido a un escenario. Mi primer show fue ese, con Lali, frente a miles de personas”, expresó. Antes de ese salto inesperado, su arte vivía en la intimidad: bailaba en su habitación, maquillaba su rostro frente al espejo, y hacía shows improvisados para sus amigas. También es creador de contenido: produce videos para redes sociales, desde tutoriales de maquillaje hasta reacciones y trends.

La familia siempre fue su sostén. “Tengo padres y tres hermanos. Dos de ellos varones. Nunca fue un enfrentamiento; siempre me apoyaron y me motivaron. Mi mamá, Lorena, es coach, y fue quien me enseñó a manifestar y a cumplir este sueño. Mi papá, Alejandro, es camionero”. Esa red de amor fue fundamental, sobre todo en los momentos más difíciles, dijo.

Tomi, mendocino y artista drag junto a su flia Junto a sus padres y dos de sus hermanos. "Mi mamá me ayudó a manifestar y todos me apoyan", dijo. Gentileza

“De niño no tanto, pero a los 16 años sentía las miradas de la gente en la calle cuando salía maquillado. Algún que otro comentario agresivo también. Pero con el tiempo empecé a generarme confianza y a no dejar que el miedo me impidiera salir de casa. Aunque sea duro, es parte del proceso de aprender a vivir siendo uno mismo”, sentencia.

El momento en que todo cambió: el show de Lali

Desde el mismo día en que compró la entrada, Tomi comenzó a manifestar su sueño. Se preparó con la esperanza de que algo mágico sucediera en el show. “Estuve en la fila desde la una de la tarde. Llevé un cartel que decía: Gracias a vos soy. La gente me tiraba muy buena onda. Muchos me decían: Ojalá te suba. Y yo, en el fondo, también lo soñaba”, recordó.

Cuando comenzó el show, Tomi estaba en la valla, frente al escenario. El corazón se le salía del pecho. “A la cuarta o quinta canción, un chico del equipo de Lali se me acerca. Me pregunta si quería subir más tarde. No lo podía creer. Al principio ni entendí lo que me decía, estábamos medio lejos. Pero cuando caí en cuenta, le dije que sí, obvio. Era un sueño”, rememoró.

Tomi Méndez, artista drag "Soy artista drag, apasionado por la música, el baile y el arte", dijo Tomi a UNO. Gentileza

El momento clave llegó cuando Lali se preparaba para interpretar Soy, una de sus canciones más emblemáticas. “El productor me vuelve a buscar y me pregunta si quería bailar esa canción con ella. Yo ni lo dudé. Me llevó por un costado del escenario, agachado. Ahí vi a su mamá, a su hermana… Les dije que las amaba”.

La gente lo reconocía y alentaba. “Me gritaban: ¡Hacelo por nosotros!. Esa energía me atravesó. Yo estaba temblando, pero me propuse canalizar todo en el baile, en lo que iba a mostrar”.

Un abrazo que hizo historia: el artista drag y Lali Espósito

La canción ya había comenzado. A mitad del tema, Tomi sube. El estadio lo ovaciona. “Cuando la vi a ella, la toqué, la abracé. En ese momento sentí que era humana. A veces uno idealiza tanto a sus ídolos que se olvida de eso. Pero ahí, parada al lado mío, me di cuenta: Lali es una persona como yo. Profesional, pero también alguien con un corazón enorme”, describió.

El resto fue pura magia. Bailó con fuerza y emoción. Al bajar, se quedó más de 20 minutos en el estadio. La gente se le acercaba, lo saludaba, le pedía fotos. “Hasta hoy sigo recibiendo mensajes, videos, felicitaciones. Es impresionante”.

Después del show: visibilidad, amor y nuevas oportunidades

Desde aquel sábado, el día del show, la vida de Tomi cambió. Las redes explotaron. Su nombre comenzó a sonar en medios, en programas, en eventos artísticos. “Me invitaron a Choco TV, a La Reserva, y a muchos shows más. Estoy feliz, todavía cayendo. Siento que ahora la gente me ve, me escucha, me reconoce”, dijo.

Lali y Tomi Méndez, drag "Nunca antes me había subido a un escenario pero toda la vida estuve inspirándome", expresó el artista mendocino. Gentileza

Pero más allá de la exposición, lo que más valora Tomi es el impacto emocional: “Me escriben muchas personas de la comunidad LGBT+ diciendo que se sintieron representadas, que se emocionaron, que les di coraje. Eso es lo más lindo”.

También le agradecen madres, padres, hermanos, amigos. Porque lo que hizo Tomi, en definitiva, fue un gesto de visibilidad. Por él y por quienes todavía no se animan.

El futuro ya empezó gracias a un empujón en el Arena Maipú

Tomi sabe que esto recién comienza. “Quiero seguir formándome como artista drag, explorar la danza y la música, y seguir creando contenido que inspire. Me encantaría poder dar shows, conectar con más personas, llevar mi mensaje a otros escenarios”, confesó.

“Lo más importante —concluyó Tomi— es aprender a no tener miedo. A salir igual, aunque tiemble todo, a confiar. Y a rodearse de amor, porque eso es lo que te sostiene”.