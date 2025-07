Quién es la mujer que inspiró la canción Algo Contigo de Chico Novarro

Embed - Algo Contigo

"Lisette vino acá y se enamoró de todo lo que yo escribía, grabó hasta'Carta de un león a otro', y vino varias veces, también grabó 'Debut y despedida', con el que tuvo un éxito muy grande. Y yo me enamoré de ella y se lo dije: 'Qué lástima que soy amigo tuyo', y por supuesto que no me dio bolilla. Y me seguía escribiendo como compositor", aseguró y recordó en una oportunidad el cantante Chico Novarro en el ciclo Cómo hice (Canal Encuentro).

Lisette se casó en 1967 con Chucho Avellanet, un cantante de boleros y actor puertorriqueño, pero se separaron en 1969. Luego la cantante contrajo matrimonio con Willy Chirino, uno de los máximos exponentes de la salsa.

Tras un recital de la cantante, Novarro fue a verla en compañía de una pareja, quien se dio cuenta del lenguaje corporal de ambos artistas. Tras despedirse, la joven amiga de Novarro le dijo: "'Esa chica tiene algo con vos. Me gustó la frase. Le dije: 'No, no tenía nada'", recordó el artista argentino en una charla con Teleshow.

"De alguna manera, el 'tener algo' me quedó resonando como algo erótico, o de alguna manera pícaro. Pensemos en '¿Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo? ¿Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo?', el tipo queda como amigo porque no le quedaba otra", dijo Novarro.

Novarro se puso a escribir la canción, pero tardó 1 año en poder terminarla. Tiempo después, Novarro le confesó a Lissette que la canción era para ella. "¿Tú sabés que esa canción la hice para ti?", el dijo el argentino.