Marcos Senesi fue el último jugador en sumarse al plantel de la Selección Argentina tras la lesión de Leonardo Balerdi. En este contexto, también ha cobrado protagonismo Kelci Rose Bowers, la novia del jugador del Tottenham, quien se ha mostrado muy feliz de acompañar a su pareja en esta experiencia.
Quién es Kelci Rose Bowers y a qué se dedica la novia de Marcos Senesi
La novia de Marcos Senesi disfruta del Mundial y lo muestra con entusiasmo en redes
Kelci tiene 22 años y es futbolista; juega como defensora central y mediocampista en el Bournemouth Women. También es influencer, así que tiene más de 258 mil seguidores en Instagram. En su perfil de redes destacan el lifestyle, la moda y el fútbol como sus grandes pasiones.
En los últimos días, la joven inglesa ganó popularidad y logró conquistar con su look para ir a alentar a la selección en el estadio de Kansas City. En aquella ocasión, Kelci optó por un atuendo que salió de la típica combinación que suele llevarse con la camiseta albiceleste.
Bowers lució una propuesta mundialista elegante: camiseta de la selección, bermuda sastrera oversize, stilettos y unas gafas de sol. Compartió varias postales en el estadio e incluso subió un video desde la habitación de hotel donde escribió: “What is lifeeeeee… otw to my boyf game likeeeee in the WC (Qué es esta vida, yendo al partido de mi novio en el Mundial)”.
La historia de amor de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Marcos y Kelci se conocieron en Bournemouth en comienzos de 2024, cuando ambos participaron en una sesión de fotos y una campaña promocional para presentar las nuevas camisetas del club. Ese trabajo conjunto fue el primer acercamiento entre ellos, que luego continuaron comunicándose por redes.
Comenzaron a salir y formalizaron el vínculo, así que empezaron a subir fotos juntos. La pareja generó una gran atención en los medios locales por su romance, ya que ambos compartían club: él jugaba en el equipo masculino y ella en el femenino.
Recientemente, Senesi fue anunciado como refuerzo del Tottenham inglés, al que se incorporará el 1 de julio, cuando finalice su contrato con el Bournemouth, según anunció su nuevo club.