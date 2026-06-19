Quién es Kelci Rose Bowers y a qué se dedica la novia de Marcos Senesi

Bowers lució una propuesta mundialista elegante: camiseta de la selección, bermuda sastrera oversize, stilettos y unas gafas de sol. Compartió varias postales en el estadio e incluso subió un video desde la habitación de hotel donde escribió: “What is lifeeeeee… otw to my boyf game likeeeee in the WC (Qué es esta vida, yendo al partido de mi novio en el Mundial)”.

La jugadora combinó la camiseta de argentina con un pantalón sastrero. Imagen: Instagram @_kelci.rose_

La historia de amor de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers

Marcos y Kelci se conocieron en Bournemouth en comienzos de 2024, cuando ambos participaron en una sesión de fotos y una campaña promocional para presentar las nuevas camisetas del club. Ese trabajo conjunto fue el primer acercamiento entre ellos, que luego continuaron comunicándose por redes.

Comenzaron a salir y formalizaron el vínculo, así que empezaron a subir fotos juntos. La pareja generó una gran atención en los medios locales por su romance, ya que ambos compartían club: él jugaba en el equipo masculino y ella en el femenino.

Marcos y Kelci se conocieron en Bournemouth. Imagen: Instagram @_kelci.rose_

Recientemente, Senesi fue anunciado como refuerzo del Tottenham inglés, al que se incorporará el 1 de julio, cuando finalice su contrato con el Bournemouth, según anunció su nuevo club.