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Quién es el famoso cantante que barrió el escenario con una bandera argentina y despreció a todo un país

El cantante canadiense se presentó en el estadio River Plate para dar un recital y terminó barriendo el piso con la bandera argentina

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Quién es el famoso cantante que barrió el escenario con una bandera argentina y despreció a todo un país

Quién es el famoso cantante que barrió el escenario con una bandera argentina y despreció a todo un país

Pocas celebridades han tenido una relación tortuosa con Argentina como el hombre que alcanzó el éxito global a una edad muy temprana: Justin Bieber. Aunque las polémicas en torno a su persona siempre están presentes, esta vez despreció a todo un país pisando y burlando la bandera argentina.

Luego de su última visita al país, el cantante tuvo que afrontar al público y a los medios luego de recibir una denuncia por un acto inédito con la bandera de un país con el que siempre tuvo una relación "conflictiva" y difícil.

Justin Bieber tuvo una relación conflictiva con Argentina luego de algunas situaciones.

Justin Bieber tuvo una relación conflictiva con Argentina luego de algunas situaciones.

El día en que Justin Bieber barrió el escenario con una bandera argentina

Fue un 13 de noviembre del año 2013 cuando fanáticas de Justin Bieber le tiraron una bandera celeste y blanca junto a una camiseta y él las pateó y luego las corrió con el micrófono. En el año 2016 también recibió en sus manos una bandera nacional y la tiró al piso.

Aunque el cantante salió a pedir disculpas al público argentino, algunas de sus actitudes fueron imperdonables frente a todo el país y en aquel momento el caso generó mucho debate.

Justin Bieber y las dos situaciones con la bandera argentina que lo condenaron.

Justin Bieber y las dos situaciones con la bandera argentina que lo condenaron.

Frente a tanto disturbio, Justin Bieber dijo en aquel momento: “Lo siento mucho por cualquiera que haya tomado a mal mis acciones y espero que puedan perdonar este error. No me gusta tener que defenderme, pero esta vez era necesario. La gente tira cosas al escenario durante todo el show y las saco para que nadie salga lastimado. En ese video vi un corpiño y pensé que era una remera”.

Después de los conflictivos sucesos que vivió en el país argentino, el cantante ganador de premios como MTV y Grammys iba a presentarse el 10 y 11 de septiembre de 2022 en el Estadio Único de La Plata y, aunque las entradas estaban agotadas, a último momento se anunció la cancelación. Hasta el momento, Justin Bieber nunca regresó a Argentina.

En pocas palabras

  • Justin Bieber: El cantante canadiense protagonizó un incidente al despreciar la bandera argentina durante un recital en el estadio River Plate.
  • Actos polémicos: En 2013 pateó una bandera y en 2016 la tiró al piso, generando debate y pedidos de disculpas.
  • Cancelación y ausencia: Tras los conflictos, canceló shows en Argentina en 2022 y no ha regresado al país.
Resumen generado por Thinkindot AI

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