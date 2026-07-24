Quién es el famoso cantante que barrió el escenario con una bandera argentina y despreció a todo un país

Aunque el cantante salió a pedir disculpas al público argentino, algunas de sus actitudes fueron imperdonables frente a todo el país y en aquel momento el caso generó mucho debate.

Justin Bieber y las dos situaciones con la bandera argentina que lo condenaron.

Frente a tanto disturbio, Justin Bieber dijo en aquel momento: “Lo siento mucho por cualquiera que haya tomado a mal mis acciones y espero que puedan perdonar este error. No me gusta tener que defenderme, pero esta vez era necesario. La gente tira cosas al escenario durante todo el show y las saco para que nadie salga lastimado. En ese video vi un corpiño y pensé que era una remera”.

Después de los conflictivos sucesos que vivió en el país argentino, el cantante ganador de premios como MTV y Grammys iba a presentarse el 10 y 11 de septiembre de 2022 en el Estadio Único de La Plata y, aunque las entradas estaban agotadas, a último momento se anunció la cancelación. Hasta el momento, Justin Bieber nunca regresó a Argentina.