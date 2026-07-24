Quién es el famoso cantante que barrió el escenario con una bandera argentina y despreció a todo un país

Pocas celebridades han tenido una relación tortuosa con Argentina como el hombre que alcanzó el éxito global a una edad muy temprana: Justin Bieber. Aunque las polémicas en torno a su persona siempre están presentes, esta vez despreció a todo un país pisando y burlando la bandera argentina.
Luego de su última visita al país, el cantante tuvo que afrontar al público y a los medios luego de recibir una denuncia por un acto inédito con la bandera de un país con el que siempre tuvo una relación "conflictiva" y difícil.
El día en que Justin Bieber barrió el escenario con una bandera argentina
Fue un 13 de noviembre del año 2013 cuando fanáticas de Justin Bieber le tiraron una bandera celeste y blanca junto a una camiseta y él las pateó y luego las corrió con el micrófono. En el año 2016 también recibió en sus manos una bandera nacional y la tiró al piso.
Aunque el cantante salió a pedir disculpas al público argentino, algunas de sus actitudes fueron imperdonables frente a todo el país y en aquel momento el caso generó mucho debate.
Frente a tanto disturbio, Justin Bieber dijo en aquel momento: “Lo siento mucho por cualquiera que haya tomado a mal mis acciones y espero que puedan perdonar este error. No me gusta tener que defenderme, pero esta vez era necesario. La gente tira cosas al escenario durante todo el show y las saco para que nadie salga lastimado. En ese video vi un corpiño y pensé que era una remera”.
Después de los conflictivos sucesos que vivió en el país argentino, el cantante ganador de premios como MTV y Grammys iba a presentarse el 10 y 11 de septiembre de 2022 en el Estadio Único de La Plata y, aunque las entradas estaban agotadas, a último momento se anunció la cancelación. Hasta el momento, Justin Bieber nunca regresó a Argentina.
En pocas palabras
- Justin Bieber: El cantante canadiense protagonizó un incidente al despreciar la bandera argentina durante un recital en el estadio River Plate.
- Actos polémicos: En 2013 pateó una bandera y en 2016 la tiró al piso, generando debate y pedidos de disculpas.
- Cancelación y ausencia: Tras los conflictos, canceló shows en Argentina en 2022 y no ha regresado al país.