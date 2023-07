Queja de dueños de camiones porque "falta sincronizar" la salida desde la aduana Uspallata

paso a Chile-paso Cristo Redentor.jpg Largas filas de camiones en el paso a Chile para poder circular por la ruta 7.

"En ningún momento el paso estuvo funcionando al 100% del lado argentino. Para que esto funcione de forma fluida hay que sacar de 800 a 1.000 camiones diarios con destino a Chile. De hecho, desde que se retomó el tránsito, nunca pasaron más de 800 vehículos”, expuso Eduardo Yaya, coordinador de Aprocam.

Quien sumó este jueves más críticas fue el presidente de la entidad que asocia a los propietarios de camiones de Mendoza, Ricardo Squartini, quien denunció la "falta de coordinación" y habló de "teléfono descompuesto" al referirse a quienes manejan el tránsito de los vehículos de cargas en la Ruta Nacional 7.

Dijo que Gendarmería Nacional y la Policía tienen que sincronizar el flujo desde los distintos pulmones de estacionamiento, como los de las estaciones de servicio del Este (YPF, la EG3) o la de la lindera a la Destilería, de Luján de Cuyo hacia el ACI de Uspallata.

camiones varados destileria lujan paso cristo redentor.jpg Desde Aprocam denunciaron que, mientras está vacía la playa del ACI Uspallata, Gendarmería Nacional no avisa a la policía para que haga subir a los camiones que esperan la playa de Destilería, en Luján.

Falta de comunicación para sincronizar las entradas y salidas en el ACI

El referente del transporte de carga pesada denunció que se vacía la playa del ACI sin que se avise a tiempo a las que están más abajo (de la montaña), lo que hace que haya "baches" de unas dos horas, hasta que llegan a Uspallata los camiones que estaban en la Destilería.

"El inconveniente es que está faltando una coordinación de parte de Gendarmería y la Policía Vial. No sabemos a quién le corresponde, pero el ACI de Uspallata quedó vacío y nos hace perder una cantidad de horas importantes para poder llenar de camiones (provenientes de los otros pulmones). Permanentemente estamos perdiendo horas, cuando la cantidad de camiones que siguen existiendo en la ruta es importante", afirmó Squatrini.

En los pulmones de estacionamiento (YPF, EG3, Refinería) lo que se tiene que hacer es permitir que los vehículos que estén en la refinería suban y que se agilicen los trámites en lo que se refiere a los papeles

El hombre de Aprocam explicó que "si no hay camiones en el ACI de Uspallata, que es la aduana, no hay camiones para que continúen la marcha hacia arriba (alta montaña). Así se corta el tránsito y cuando largan los camiones desde la Destilería, que tenemos dos horas hasta Uspallata, estas son horas perdidas porque no hay nadie en el ACI".

Luego completó: "Falta comunicación por parte de Gendarmería para darle la orden a la Policía (de Mendoza) para que largue (haga subir) los camiones que están en la Destilería y zona Este. Por falta de coordinación son dos horas que se queda parado el tránsito de camiones para documentar en la aduana, donde también hay demora”.

Respecto a otras acciones que están gestionando a las autoridades que regulan el paso internacional, Squartini mencionó: "Se está pidiendo al coordinador (del paso Cristo Redentor) que trate de comunicarse con el coordinador de Chile para prolongar en unas horas, después de las 21, cuando no hay más tráfico de turistas. Así se podría realizar la circulación de camiones de carga pesada. Así se sacarían muchos más vehículos de los que estamos sacando por día".