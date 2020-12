Quedaron seleccionados los nuevos becados de Vendimia Solidaria para la Universidad de Congreso

A continuación se detallan los becados por Vendimia Solidaria. Cada uno de ellos tuvo la posibilidad de optaron por la carrera de grado que anhelan:

Abril Portillo - Psicología

Dalma Sabrina Trigo - Psicología

Ariadna Marcia Tasteri Achilles - Psicología

Gustavo Nicolás Silva - Psicología

Julieta del Carmen Dias Murgo - Psicología

Julieta Morillas Baigorria - Psicología

Lourdes Camila Flores - Psicología

Agustín Demaría - Contador

Carolina Jaqueline Parodi - Contador

Aisha Belén Lima - Radiología

Melanie Luciana Ortubia Velásquez - Radiología

Ayelén Guadalupe Rubia Jofré - Relaciones Internacionales

María Agustina Jury Sandes - Relaciones Internacionales

Carla Luciana Fernandez - Instrumentación Quirúrgica

Paula Daniela Reig Ivars - Instrumentación Quirúrgica

Gina Bianca Mogavero - Abogacía

Jennifer Ailén Ferro Mayorga - Abogacía

Marcos Lucero - Abogacía

Lourdes Micaela Pereyra Zúñiga - Turismo

Luciana Cecilia Ponce - Turismo

Gregorio Matías Espinosa - Comercio Exterior

María Luz Gutiérrez Tanquilevich - Comercialización

Mariano Ezequeil Martinez Romussi - Arquitectura

Rocio Andrea Maure - Arquitectura

Rocío Evelyn Quiroga - Administración de Empresas

Milagros Belén Gutierrez Moreno - Administración de Empresas

Gregorio Espinosa comenzará a estudiar la carrera de Comercio Exterior y al respecto de esta oportunidad comentó: “Esta beca significa mucho para mí, ya que estar becado lo considero un privilegio. Me siento muy feliz y agradecido con Vendimia Solidaria, porque es una oportunidad única que me permitirá desarrollar mí habilidades profesionales y personales, lo que me deja como objetivo cumplir con todas mis metas y las expectativas de la Universidad. Conozco el nivel académico de la UC, y conozco también de fuentes cercanas las posibilidades de crecimiento que les dan a sus alumnos y la atención personalizada a estos. Por esto y más es que estoy sumamente contento con tener la posibilidad de estudiar ahí”.

Hay que mencionar que dadas las condiciones actuales el acto formal de entrega se desarrollará en febrero de 2021.

Becas para Fundación Universitas

Fundación Grupo América también por intermedio de Vendimia Solidaria y en el marco de un acuerdo con Fundación Universitas, otorgó becas de estudio a Delfina Eugenia Gómez y a Sabrina Echevarrieta para que comiencen a estudiar la carrera de Administración de Empresas desde el próximo año en dicha institución educativa.