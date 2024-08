Qué villano del cine eres, según tu signo del zodiaco

Asimismo, los villanos de películas no son todos iguales. Los hay mejores y peores, más malvados o con algo de piedad. Si alguna vez te has identificado con alguno, este es el momento para ver si realmente has acertado o si te pareces a alguien peor de lo que has imaginado, según tu signo del zodiaco.

image.png

Qué villano de película eres, según tu signo del zodiaco

Aries (21 de marzo - 19 de abril): El Joker (Batman) - Ambos, tanto signo del zodiaco como villano, son conocidos por su energía y espíritu aventurero, pero también por su tendencia a la impulsividad y la agresividad. Es para cuidarse de ellos.