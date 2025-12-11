Qué significa si a una persona le da un calambre mientras duermes

Calambres nocturnos qué significa sentirlos.jpg

Los músculos están en reposo por muchas horas, lo que favorece la rigidez y los espasmos.

La circulación disminuye ligeramente al estar acostado, lo que puede afectar la oxigenación muscular.

Algunas posiciones al dormir pueden comprimir nervios o vasos sanguíneos, generando tensión muscular.

En otras palabras, el reposo prolongado combinado con ciertas condiciones fisiológicas crea el escenario perfecto para que aparezca un calambre sin previo aviso.

Causas comunes de los calambres nocturnos

Entre las causas más comunes se destacan:

Deshidratación: La falta de líquidos altera el equilibrio de minerales en el cuerpo, provocando espasmos musculares.

Deficiencia de electrolitos: Niveles bajos de magnesio, potasio, calcio o sodio pueden generar calambres frecuentes.

Sedentarismo: La inactividad durante el día puede afectar el tono muscular y favorecer la aparición de calambres por la noche.

Calambres nocturnos qué significa sentirlos (1).jpg

Fatiga muscular: Ejercicio excesivo, sobre todo sin estiramiento, puede dejar los músculos sobrecargados y propensos a contracturas nocturnas.

Mala circulación: Algunas personas sufren calambres por una circulación deficiente o enfermedades vasculares.

Compresión nerviosa o postural: Dormir en una mala postura puede comprimir nervios o provocar tensión en los músculos de forma involuntaria.

Cambios hormonales: Muy común en embarazadas, debido a los cambios en el cuerpo y la circulación sanguínea.

La mayoría de los calambres nocturnos no son peligrosos y se resuelven solos. Sin embargo, es importante consultar a un médico si ocurren muy frecuentemente o interrumpen el sueño cada noche o si se acompañan de debilidad, hinchazón o pérdida de sensibilidad.

Cómo prevenir los calambres nocturnos