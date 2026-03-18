Qué significa que tu perro no responda por su nombre y cómo solucionar el problema

Cuando un perro no responde al ser llamado, lo primero que debemos entender es que ellos no perciben su nombre, pero lo cierto es que la causa de esto puede ser mucho más de lo que parece, algo que muchos dueños no entienden.
A la hora de entender este comportamiento, es importante saber qué significa para accionar en consecuencia una vez identificada la causa y solucionar el problema.
Qué significa que tu perro no responda por su nombre
Si usas el nombre de tu mascota constantemente para rellenar frases, la palabra se convierte en ruido ambiental. El perro aprende que el sonido no requiere ninguna respuesta. Es decir, se acostumbra.
Llamar al perro para ratarlo o para realizar una actividad que le desagrada (como el baño o una visita al veterinario). Si el nombre se convierte en el anuncio de algo malo, el perro decidirá que es mejor no acudir ante este.
La falta de motivación es otra de las causas que puede explicar qué significa este comportamiento. Si tu perro no encuenta algo atractivo acompañado con su nombre, lo más probable es que no te preste atención.
Si tu perro no te responde por su nombre, esta es una clara evidencia de que tu vínculo con el tiene que mejorar de manera considerable. Solucionar el problema no es nada complicado:
Consejos para solucionar el problema
- Haz un "Reset" del nombre: si el nombre actual está muy desgastado, puedes empezar a usar un apodo nuevo con un tono de voz alegre. Cada vez que lo digas y el perro te mire, entrégale un premio de alto valor (como un trozo de pollo o su juguete favorito).
- Elimina los retos: nunca, bajo ninguna circunstancia, llames a tu perro por su nombre para castigarlo. Si hizo una travesura, ve tú hacia él, pero no "envenenes" su palabra de llamada.
- Entrenamiento: practica en lugares sin distracciones (como el pasillo de tu casa). Una vez que responda el 100% de las veces, pasa al jardín, y luego a la calle.
- Descarta problemas físicos: si tu perro solía obedecer y de pronto dejó de hacerlo, especialmente si es senior, es vital acudir al veterinario para descartar una pérdida de audición o dolor crónico.