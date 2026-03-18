Qué significa que tu perro no responda por su nombre y cómo solucionar el problema

Llamar al perro para ratarlo o para realizar una actividad que le desagrada (como el baño o una visita al veterinario). Si el nombre se convierte en el anuncio de algo malo, el perro decidirá que es mejor no acudir ante este.

La falta de motivación es otra de las causas que puede explicar qué significa este comportamiento. Si tu perro no encuenta algo atractivo acompañado con su nombre, lo más probable es que no te preste atención.

mascota,perro Si retas a tu perro constantemente, puede tomar rechazo a su nombre.

Si tu perro no te responde por su nombre, esta es una clara evidencia de que tu vínculo con el tiene que mejorar de manera considerable. Solucionar el problema no es nada complicado:

Consejos para solucionar el problema