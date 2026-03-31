Qué significa que tu gato se esconda abajo del sillón y qué hacer en esta situación

Si tu mascota es nueva en el hogar, esconderse es su mecanismo de defensa principal mientras procesa los nuevos olores y sonidos.

A veces, tu gato simplemente necesita un lugar cómodo para descansar, y por eso elije superficies que contengan techo. El sillón es claramente uno de estos.

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Si un gato que antes era sociable comienza a esconderse de forma repentina y prolongada, podría estar ocultando dolor o enfermedad. Los gatos son expertos en enmascarar el malestar físico. Este es el punto crítico.

Entender qué significa el lenguaje corporal de tu gato es la mejor herramienta para garantizarle una vida plena y feliz a tu lado. Ante cualquier duda o problema, es fundamental recurrir a un veterinario.

Qué hacer en esta situación

Si notas que tu gato comienza a esconderse bajo el sillón de casa, la regla de oro es nunca obligarlo a salir. Si haces esto, puede dañarte e incluso puedes afectar su vínculo. Lo que debes hacer es seguir estos pasos: