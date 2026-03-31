Qué significa que tu gato se esconda abajo del sillón y qué hacer en esta situación

A la hora de tener un gato, uno de los comportamientos que más desconcierta a los dueños es cuando la mascota comienza a esconderse de la nada. En este sentido, uno de los lugares favoritos por los felinos es el sillón del living.
Si te has preguntado qué significa este hábito, lo que tienes que tener en cuenta es que es una ventana directa, un fiel refelejo de su estado emocional y físico.
Qué significa que tu gato se esconda abajo del sillón
Para entender a un gato, debemos recordar su naturaleza evolutiva. En el mundo salvaje, los felinos son cazadores, pero también presas. El espacio bajo el sillón funciona como una guarida perfecta ante posibles amenazas o ruidos desconocidos, como el timbre de casa.
Si tu mascota es nueva en el hogar, esconderse es su mecanismo de defensa principal mientras procesa los nuevos olores y sonidos.
A veces, tu gato simplemente necesita un lugar cómodo para descansar, y por eso elije superficies que contengan techo. El sillón es claramente uno de estos.
Si un gato que antes era sociable comienza a esconderse de forma repentina y prolongada, podría estar ocultando dolor o enfermedad. Los gatos son expertos en enmascarar el malestar físico. Este es el punto crítico.
Entender qué significa el lenguaje corporal de tu gato es la mejor herramienta para garantizarle una vida plena y feliz a tu lado. Ante cualquier duda o problema, es fundamental recurrir a un veterinario.
Qué hacer en esta situación
Si notas que tu gato comienza a esconderse bajo el sillón de casa, la regla de oro es nunca obligarlo a salir. Si haces esto, puede dañarte e incluso puedes afectar su vínculo. Lo que debes hacer es seguir estos pasos:
- Crea un ambiente seguro: coloca su comida, agua y arenero cerca de su escondite (pero no pegados) para que no tenga que atravesar zonas "peligrosas" para satisfacer sus necesidades.
- Usa el refuerzo positivo: deja premios o snacks cerca del borde del sillón. Deja que asocie el mundo exterior con experiencias gratificantes.
- Fomenta la altura: a los gatos les encanta la verticalidad. Si le proporcionas estantes o rascadores altos, es probable que prefiera vigilar desde arriba en lugar de esconderse abajo.