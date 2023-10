Qué significa mirar el reloj justo a las 11:11 y el ritual para aprovechar su energía

Según la astrología y la numerología, las horas espejo son mensajes enviados por el universo que pretende avisarnos de algo: una advertencia o simplemente una reflexión. Pero la presencia repetitiva de estos números en tu vida pueden ser una señal que alguien te quiere enviar.

Mujer meditando.jpg Ver repetidas veces las 11:11 en el reloj puede ser una señal, según astrólogos y numerólogos. Por ende, un buen momento para meditar.

Si bien no se trata de algo empírico ni demostrado por la ciencia, esta idea se basa en varios conceptos. El primero nos los da Carl Gustav Jung, que en su texto Sincronicidad como principio de conexiones acausales, describe por primera vez el término sincronicidad. Resumiendo mucho, su teoría afirma que cuando dos sucesos que no parecen estar relacionados por la causalidad (es decir, no son causa ni efecto de un mismo hecho) pero sí comparten algún tipo de relación, debe ser por algo.

Pasa, por ejemplo, si soñás con algo que no podías adivinar que iba a pasar y sucede. O cuando mencionas a alguien en una conversación y de repente aparece por la esquina. También sucede con las horas espejo cuando algo te lleva a mirar el reloj todos los días a la misma hora exacta. En este caso, las 11:11.

El siguiente concepto que entra en juego es el de la numerología. Los expertos afirman que los números tienen un poder intrínseco, que conecta a estos símbolos con el universo en sí mismo. Es por eso que la aparición de una hora espejo como esta debe tener un significado. Solo nos queda preguntarnos: ¿cuál es y cómo aprovecharlo?

11 11 la hora magica.jpg Las 11:11 es una hora espejo y especial.

¿Qué significa ver las 11:11 continuamente en el reloj?

Las 11:11 es una de las horas espejos más especiales que podemos encontrar en nuestro celular, un reloj pusera o el reloj de la compu. De hecho, se la considera una hora mágica o milagrosa, razón por la cual siempre se dice que se debe pedir un deseo cuando aparece.

En numerología, el 1 es muy especial. Se le considera el número absoluto, dado que el resto de números se desarrollan a partir de él, conectándose inevitablemente con el primero de ellos.

“El 1 representa la manifestación del ego, sin la cual la vida humana carecería de expresión y dejaría de existir”, afirma el Dr. David A. Phillips en su libro "El libro completo de la numerología".

Por tanto, tener cuatro "unos" en un mismo sitio es algo importante. Debemos tener en cuenta que, para la numerología, el 1 es un símbolo de la expresión divina, de la creación y la existencia en sí mismas. Así, pues, no es de extrañar que las 11:11 representen una puerta de entrada a través de la cual puedes pedir un deseo a quien quiera que escuche al otro lado.

¿Por qué a las 11 y 11 se pide un deseo?

La razón por la que a las 11:11 hay que pedir un deseo se encuentra en el poder que el 1 representa en la numerología. Como se dijo, este número se relaciona directamente con lo místico, lo divino y la creación.

Mujer cruzando los dedos.jpg Si miraste tu reloj y justo marca las 11:11, pedí un deseo.

Como el 1 es, por tanto, un símbolo de expresión divina relacionado con la creación y la existencia, su repetición cuatro veces y su exposición en el universo abren una puerta que permite que comuniquemos nuestros deseos al más allá. Para algunos, quienes responden son los ángeles. Para otros, es Dios. Y para otros tantos, una fuerza cósmica a la que suelen llamar “el universo”.

Ya lo sabés, cuando el 11:11 aparece en tu teléfono o tu reloj podés pedir un deseo. Sin embargo, hay astrólogos y numerólogos que también relacionan esta hora espejo con un mensaje de amor.

Dicen que las 11:11 son un mensaje que te indica que te estás acercando a una persona con la que compartís o vas a compartir un vínculo especial y espiritual. También puede avisarnos de dos almas que van a conectar, que están a punto de encontrarse.

Por otro lado, y puestos a pedir un deseo, no hay nada que te impida susurrar a las 11:11 el nombre de tu crush para pedir una oportunidad con él o con ella. Quien sabe, quizá te sorprenda.

Cómo aprovechar la hora 11:11