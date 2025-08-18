El ejercicio intenso puede agotar las reservas de glucosa, causando mareos, debilidad y fatiga. Es decir, esto se traduce como un bajón de azúcar en sangre.

Otra de las cosas que puede llevar a los mareos es el mal control de la respiración durante el ejercicio. Sucede que se reduce el suministro de oxígeno al cerebro, causando incluso una disminución en la visión.

Superar los límites físicos puede llevar a mareos, náuseas y otros síntomas. Como si fuera poco, este hecho ha sido reclamado al usar algunas máquinas al hacer ejercicio, como la cinta de correr, y esto es simplemente por falta de costumbre.

Qué hacer para prevenir los mareos durante el ejercicio