¿Qué significa "Errare humanum est"? La frase de la filosofía para vivir con más optimismo

La frase “Errare humanum est” significa literalmente que errar es humano. Esta frase, dentro de la tradición de la filosofía, nos recuerda que todos cometemos errores y que la naturaleza humana incluye equivocarse.

Esta frase proviene del latín, la lengua de la antigua Roma, y ha sido citada a lo largo de los siglos en textos filosóficos, literarios y religiosos. Su origen exacto se atribuye a los escritores romanos clásicos, como Séneca, quien en sus ensayos sobre ética y naturaleza humana reflexionaba sobre los errores y la condición humana.

La filosofía de esta frase nos enseña a aceptar nuestros fallos, reconocerlos sin miedo y entender que cada error es parte del aprendizaje. La frase no es solo un dicho antiguo, sino una guía de vida que refleja la esencia de la filosofía práctica: aceptar nuestra humanidad, comprender nuestras limitaciones y usar cada equivocación como un paso hacia el crecimiento personal y la madurez.

Seneca (1)

Cómo aplicar la frase en la vida

Aplicar la frase “Errare humanum est” en la vida implica vivir según la filosofía que propone. Primero, aceptar los errores propios como parte de ser humano; segundo, aprender de cada error siguiendo la filosofía de la mejora constante; y tercero, ser compasivos con los errores ajenos, aplicando la filosofía de la comprensión y la paciencia.

Esta frase nos recuerda que equivocarse no es fracaso, sino oportunidad. Vivir con esta frase y su filosofía nos permite crecer, ser resilientes y enfrentar la vida con conciencia, humildad y humanidad.