Qué significa el color violeta que vistió Kate Middleton

Como patrocinadora del All England Lawn Tennis Club, Kate Middleton presenció el partido entre Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz (quien resultó ganador). Además, la princesa de Gales fue la encargada de entregar el trofeo al ganador.

Para la ocasión, la princesa de Gales decidió lucir un vestido de mangas cortas en color morado o violeta, el cual combinó con un bolso y zapatos de tacón en color nude.

El morado o violeta está asociado con la realeza; representa la sabiduría, la imaginación, la locura, la creatividad, el misterio y la magia.

►TE PUEDE INTERESAR: Por qué motivo el príncipe William usa dos relojes

A lo largo del encuentro deportivo, se vio a Kate Middleton realizar muchos gestos, los cuales fueron analizados por la experta en lenguaje corporal Judi James.

"Kate rezumaba confianza saludando a los fanáticos que gritaban desde la pasarela. Su saludo estaba lleno de alegría y un poco de sorpresa después de que Charlotte la imitara una vez que su madre se había dado vuelta para darle un pequeño codazo", aseguró James al medio 'The Mirror', el cual se ha encargo de analizar cada paso de la princesa de Gales en los últimos meses.

Embed - Kate Middleton greeted by standing ovation at Centre Court | Wimbledon on ESPN