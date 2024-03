Kate Middleton, princesa de Gales, confesó que tiene cáncer

En un video conocido este viernes la princesa Kate, de 42 años, dijo: "En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa".

Kate, quien está casada con el heredero al trono británico, el príncipe William explicó que "...la cirugía fue exitosa. Sin embargo, en las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.