Al respecto, un experimentado productor de seguros de Triunfo Seguros, Omar Gramage, expuso la realidad actual de las compañías ante el fenómeno ciclístico. "Este tipo de seguros se comenzaron a vender aproximadamente a mediados del 2018 en nuestra compañía, y la cantidad de pedidos no es significativa aún en comparación con las pólizas de autos o motos. Esto tiene que ver con dos cuestiones: la primera es que la gente todavía no está al tanto de que existen compañías que se dedican a asegurar bicicletas por robo, incendio y responsabilidad civil. El segundo motivo es porqué vivimos en Argentina, que es un país donde no existe lo que se llama conciencia aseguradora, entonces, la mayoría de la gente hace el seguro en el auto o la moto sencillamente porque es obligatorio, y si no lo tienen no lo dejan circular con el vehículo", dijo Omar, quien explico que tienen a la venta dos tipos de pólizas: una de Respensabilidad CIvil (contra daños que pueda causar a terceras personas o bienes con la bicicleta), o una que suma la Responsabilidad Civil al robo e incendio..