Qué le pasa a tu cuerpo si no podés dormir bien

Pero no todos logran dormir lo deseado y descansan muy poco por las noches, sin darse cuenta las consecuencias que esto le provocará a tu cuerpo.

no-dormir-bien.jpg Dormirse a altas horas de la noche es muy común en estos agitados tiempos.

Si bien no todos tienen la chance de dormir las horas recomendadas por afrontar una agenda apretada, el descansar bien favorecerá a tu salud de una manera que ni te imaginas.

Pocos saben que un ser humano pasa un tercio de su vida durmiendo. Si en tu caso eres uno de los que sólo duermen 5 y 6 horas por día (se recomienda dormir 7 u 8 horas), estás en problemas. Se estima que dormir esa poca cantidad de horas, el 25 por ciento de tus células mueren.

Esto le pasa a tu cuerpo si no duermes bien

Aumentas de peso

Las hormonas encargadas de procesos como el metabolismo y la regulación del apetito, se ven alteradas, lo que provoca que se reduzcan los niveles de leptina (hormona que nos hace sentir llenos). Además, entra en acción los niveles de grelina, estimulando las ganas de comer alimentos con altos contenidos de grasas y azúcares. Aumentamos de peso, además, porque estamos cansados y dejamos de lado los ejercicios físicos que tanto bien le hacen a nuestro cuerpo.

Tu sistema inmunológico se debilita

El doctor Elmer Huerta, especialista en medicina interna, salud pública y oncología, expresó al respecto: “Durante el sueño, el sistema inmunológico es más activo. Aunque todavía está por entenderse bien cómo funciona, se está estudiando su influencia en el fortalecimiento y desarrollo del sistema de defensa del cuerpo. Cuando una persona no duerme bien está mucho más susceptible a infecciones por virus; incluso se ha descubierto que las enfermedades autoinmunes podrían ser más frecuentes”.

insomnio1.jpg Algunas personas sufren de insomnio.

Podemos volvernos diabéticos

Se estima que en todo el planeta, una 400 millones de personas viven con diabetes. Al dormir menos, liberamos menos insulina en nuestro cuerpo. Esta hormona es la que regula el azúcar en la sangre, por lo que nuestro organismo no logra procesar la glucosa. El azúcar se acumula en el torrente sanguíneo y esa energía no llega a las células, donde es de vital importancia. De esta manera, estamos expuestos a padecer diabetes tipo 2.

Depresión y ansiedad

No dormir lo suficiente traerá cambios en nuestro estado anímico y aumentará nuestra ansiedad. Estas alteraciones influirán en la segregación de sustancias como el cortisol(inhibe y suprime el sueño). Además, estarán alteradas las segregaciones de otras sustancias como la prolactina o la serotonina, ambas directamente relacionadas con la regulación de los ciclos de sueño.

Enfermedades cardiovasculares e hipertensión

El doctor Chris Winter, neurólogo y especialista en el sueño y autor de The Seep Solution, destacó: “Los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares se observan con frecuencia en pacientes con insuficiencia crónica de sueño. También, se han relacionado las arritmias cardíacas (como la fibrilación auricular)”.

Menos deseo sexual

La apnea es un trastorno del sueño potencialmente grave en que la respiración se detiene y recomienza repetidas veces. La sufren algunos hombres y estos cuentan con niveles bajos de testosterona. Si uno suma esto al escaso descanso, afectará tu cuerpo disminuyendo la libido y la producción de espermatozoides, haciendo que aumento las probabilidades de una disfunción eréctil, y por lo tanto, habrá falta de apetito sexual. En las mujeres, el cansancio está relacionado a un menor deseo sexual y la reducción de la activación genital. Se estima que la libido aumentará en un 14 por ciento aproximadamente cuando se aumente las horas de sueño.

insomnio.jpg Conciliar el sueño se torna bastante difícil para algunas personas.

Puede ocasionar cáncer de mama

La hormona malatonina es fabricada por el cerebro para regular los ciclos de sueño de nuestro cuerpo. No dormir lo suficiente hará que la malatonina suprima el crecimiento de las células madre del cáncer de mama.

Deficiencia de la memoria

Quitarle horas de sueño a tus jornadas hará que se vea afectada tu función cognitiva. El doctor Michael A. Grandner, director del programa de investigación del sueño y la salud en la University of Arizona, sostuvo que “durante décadas, los estudios han demostrado que las personas que no duermen las 7 u 8 horas recomendadas, tienen más probabilidades de que se reduzca su longevidad”.

Envejecemos más rápido

Nuestro organismo no logra reparar a tiempo los daños, ya que las hormonas y células, al variar sus niveles por no dormir bien, no cumplen bien su objetivo. “Las líneas de expresión y las arrugas se incrementan en un 45 por ciento, y el número de manchas en la piel aumenta en un 13 por ciento”, aseguró un estudio realizado por la Sleep School.

Si crees que al dormir estás perdiendo el tiempo, deberías replantearte tu pensamiento y tener en cuenta todas las consecuencias que te traerá con el paso de los años.