¿Qué le pasa mi lengua de suegra? Lo que debes hacer para evitar matar tu planta de interior

Que significa tener una planta lengua de suegra en casa

El nombre de la lengua de suegra se debe a la forma de sus hojas. Es una metáfora burlesca que hace referencia al largo de la lengua de las suegras que hablan demasiado y se entrometen (criticando a sus yernos).

Los beneficios energéticos que esta planta tiene para el hogar como la atracción de abundancia, tranquilidad y positividad. Pero, científicamente está comprobado que las lenguas de suegras purifican el ambiente: eliminan del aire que respiramos tóxicos como el benceno, el tolueno y el xileno.

Cuidados importantes: cómo evitar que mi lengua de suegra muera

Si bien parece una planta de cuidados simples, no lo es. La lengua de suegra particularmente a mi me resultó muy difícil de comprender. Otras plantas como el Potus, comunican de forma más clara sus necesidades, no es el caso de la lengua de suegra.

Cuando la recibí como regalo comencé a regarla una vez por semana y eso fue un error. Desesperada empecé a no regarla, y eso también fue un error. Aquí están los cuidados importantes que debes tener en cuenta para cuidar tu lengua de suegra.

Luz

La lengua de suegra es una planta resistente a la luz solar. Lo ideal es colocarla en lugares con mucha luz ya que es de crecimiento lento y la hojas necesitan fuerza para crecer rectas y sanas.

Temperatura

La temperatura ideal para una lengua de suegra es entre los 15°C y los 20°C, sin embargo en verano aguanta bien las temperaturas altas.

Riego

El punto más difícil de la lengua de suegra y sus cuidados es, en mi opinión, el riego. Lo primero que tienes que saber es que a esta planta le gustan sus raíces apretadas y casi secas, ya que almacena agua de reserva en las hojas.

No debes regarla directamente, se recomienda colocarla en un recipiente con agua para que ésta ingrese por debajo, pero ojo, muy poquita agua. Riegala cuando la tierra esté completamente seca.

En verano es recomendable regarla como mucho una vez por semana y con poca agua. En invierno sólo basta con dos riegos al mes para mantener sus hojas vivas y firmes.