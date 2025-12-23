En caso de haber perdido el CUD, o de que te lo hayan robado, a continuación te explicamos el paso a paso que deberás seguir para conseguir uno nuevo.

¿Qué hago si pierdo el Certificado Único de Discapacidad?

Según el sitio web del Gobierno Nacional, el primer paso es realizar la denuncia policial. Deberás presentarte en la comisaría que corresponda a tu domicilio o al lugar donde perdiste el CUD y dejar constancia de la fecha, lugar y otros datos. Luego, tendrás que sacar un turno en la Junta Evaluadora para que te den otro Certificado Único de Discapacidad.