El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento muy importante, ya que le permite a las personas con discapacidad poder acceder a las prestaciones médicas, asistenciales, cupos laborales, entre otros derechos.
¿Qué hago si pierdo el Certificado Único de Discapacidad?
Si has perdido o si te han robado el Certificado Único de Discapacidad (CUD), te explicamos qué deberás hacer
En caso de haber perdido el CUD, o de que te lo hayan robado, a continuación te explicamos el paso a paso que deberás seguir para conseguir uno nuevo.
¿Qué hago si pierdo el Certificado Único de Discapacidad?
Según el sitio web del Gobierno Nacional, el primer paso es realizar la denuncia policial. Deberás presentarte en la comisaría que corresponda a tu domicilio o al lugar donde perdiste el CUD y dejar constancia de la fecha, lugar y otros datos. Luego, tendrás que sacar un turno en la Junta Evaluadora para que te den otro Certificado Único de Discapacidad.
¿Qué es el Certificado Único de Discapacidad?
Como mencionamos previamente, el CUD es un documento público y gratuito que prueba la discapacidad en todo el territorio argentino. Te lo otorgan luego de una evaluación que hace una junta formada por profesionales de distintas disciplinas.
¿Cómo solicitar el CUD?
- El primer paso es reunir toda la documentación que necesitás. Ten en cuenta que pueden pedirte diversos estudios y certificados médicos que sirvan para aseguren la discapacidad que tiene la persona. Abajo te decimos qué documentos pueden pedirte.
- A continuación deberás sacar un turno en la Junta Evaluadora del domicilio que tenés en el documento de identidad. Para conocer cuál es tu Junta Evaluadora, ingresá aquí
- Presentate ante la Junta Evaluadora el día indicado en tu turno. En la junta decidirán si te corresponde el Certificado Único de Discapacidad.
¿Qué documentos pueden pedirte al momento de solicitar el CUD?
- Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.
- Certificados e informes de profesionales que te atienden.
- Estudios médicos que te hayas hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.
- Documento de identidad original y legible.
- Si tenés obra social o prepaga, fotocopia de tu carnet.
- Si trabajás, copia de tu recibo de sueldo.
- Si no trabajás, copia del recibo de sueldo del familiar que te tiene a su cargo.
- Si sos jubilado o jubilada, copia del recibo de jubilación.