pensiones no contributivas anses auditoria discapacidad.jpg Miles de mendocinos con pensiones no contributivas por invalidez de la ANSES fueron revisados por médicos del PAMI pero aún no pueden presentar la documentación.

Fueron atendidos en tiempo y forma por médicos de cabecera de PAMI en los centros de salud dispuestos por el Gobierno de la Provincia y se fueron con una tarea: cargar a la plataforma digital, presentar personalmente o enviar por correo la documentación más actualizada posible... pero aún no logran hacerlo.

Auditoría de pensiones no contributivas: cómo cargar la documentación que me pidió PAMI

Las auditorías dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzaron en Mendoza el 17 de marzo.

La notificación para asistir al turno les llegará a los 41.000 pensionados por invalidez de la provincia. En principio, las citaciones se extenderán hasta el 8 de mayo.

A ese turno, los pensionados deben llevar la documentación más actualizada que tengan para justificar por qué la ANSES, en su momento, les otorgó la pensión no contributiva por invalidez.

Pero ese paso no será suficiente para finalizar el trámite de la auditoría. Tras el primer relevamiento que se hace en los centros de salud, el propio interesado debe remitir esa misma documentación a la ANDIS.

“Dentro de los 30 días de asistir al turno deberá remitir copia de la documentación y de la constancia de atención brindada por el profesional a esta Agencia”, reza en el texto de la carta documento que le llega a cada beneficiario de pensiones no contributivas por invalidez.

Y las vías para hacerlo, según la información de la Agencia de Discapacidad, son las siguientes:

A través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD): https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio, Tramite Presentación de Documentación para Pensión Invalidez - Auditoria Andis.

De manera presencial en cualquier oficina de ANSES , con turno previo y constancia de atención de médico asignado.

, con turno previo y constancia de atención de médico asignado. En el centro de atención de la Agencia Nacional de Discapacidad más cercano al domicilio.

más cercano al domicilio. O por correo a Hipólito Yrigoyen Nº 1447, C1089AAA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué problemas surgieron para presentar la documentación que justifica la pensión por invalidez

Conforme reportaron beneficiarios de pensiones no contributivas, el primer inconveniente clave es que la plataforma Trámites a Distancia presenta fallas.

Los interesados suben en adjunto la documentación obligatoria requerida, que incluye estudios médicos, constancia de turno y declaración jurada, pero la plataforma digital arroja un error de carga.

pensiones no contributivas andis auditoria.jpg Una de las fallas que presenta la plataforma Trámites a Distancia (TAD) cuando se carga la documentación de las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Este defecto en el sistema no se repite en todos los casos, pero, en ocasiones, obliga a los pensionados a insistir varias veces hasta lograrlo o a tener que asistir personalmente a la agencia de ANDIS.

Y este punto también genera complicaciones. En Mendoza, la Agencia Nacional de Discapacidad tiene una oficina Belgrano y Las Heras de la Ciudad de Mendoza y escasez de empleados administrativos para atención al público, por lo que se otorgan, por orden de llegada, solo 40 turnos diarios.

En los últimos días fueron muchos más los que se quedaron afuera de la oficina, sin turno disponible, angustiados, enojados y hasta despotricando con los empleados que poco y nada podían hacer para tratar de conformarlos.

La otra opción de carga de documentación es hacerlo de manera presencial en cualquier sede de ANSES con turno previo.

La dificultad con la que se encontraron algunos pensionados en las primeras semanas de auditoría fue que no estaba habilitado ese trámite para solicitar el turno de atención por la página oficial.

Sin embargo, Diario UNO pudo comprobar este miércoles que ya aparece la pestaña correspondiente en el siguiente link: https://servicioswww.anses.gob.ar/TurnosInternet/Burbujas/Prestaciones#

pensiones no contributivas anses auditoria.jpg En ANSES se puede pedir el turno para entregar la documentación de las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Específicamente, hay que hacer click en Pensión no contributiva por invalidez laboral y se desplegará la opción “Auditoría ANDIS- Entrega de documentación”.

La cuarta alternativa para presentar los informes médicos y la constancia del turno es vía correo tradicional. Si bien es una opción válida y ANDIS requiere envío de “copia” y no originales, el beneficiario de la pensión no contributiva auditado no tiene manera de saber si el sobre con documentación llegó a las manos del destinatario o no hasta que éste no se lo comunique.