Qué hacer si tu perro come un hueso de pollo y cómo actuar a tiempo

perro comiendo hueso de pollo (1) Los huesos de pollo son muy peligrosos para los perros, por eso si traga uno debes saber qué hacer y cómo actuar de inmediato.

A diferencia de los huesos crudos grandes como los de vaca u otro animal que son más seguros, los de ave, por ejemplo, tampoco son seguros para el sistema digestivo canino.

Qué hacer si tu perro comió un hueso de pollo

A pesar de nuestros mejores esfuerzos, los perros a veces comen cosas que no deberían, y puede ser peligroso si comen un hueso de pollo. Estos pequeños huesos pueden astillarse y suponer un riesgo de asfixia o incluso la muerte si se atascan en la garganta del perro.

Si tu perro alguna vez come un hueso de pollo, es importante mantener la calma y seguir los pasos adecuados para ayudarlo. Estos son algunos consejos:

Si está entranado, decile a tu perro que lo suelte

No intentes provocar el vómito de tu perro, ya que el hueso de pollo podría atascarse en la garganta

Saca el hueso de su boca si es posible

Si has oído que debes darle a tu perro bolitas de algodón empapadas en leche o aceite de oliva, si come un hueso de pollo, no lo creas, no son seguras

Asegurate de que su perro no se esté ahogando

Llama a un veterinario

Dale pan y agua

Si el perro muestra dificultad para respirar o tragar, sangre en las heces o vómitos, abdomen hinchado o doloroso, letargo o falta de movimiento, anda a urgencias. Cuanto antes sea atendido, mayores son las probabilidades de evitar complicaciones graves.

perro comiendo hueso Si su perro parece estar bien después de comer un hueso de pollo, no des por hecho que lo peor ya pasó. Vigílalo durante 24 horas.

Para prevenir futuros accidentes, no le des huesos cocidos, de pollo o pescado. Supervisá siempre sus comidas y optá por snacks dentales seguros o juguetes masticables diseñados para perros.