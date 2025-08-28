Qué hacer con las pilas gastadas de casa: 3 pasos para un desecho responsable

Con las pilas pasa algo que es verdaderamente sorprendente, y es que todo el mundo sabe que no deben ser tirados a la basura como cualquier objeto, e incluso hasta son conocedores de puntos en lo cuales deben entregarse estos elementos. Lo raro es que pocos saben como hacerlo correctamente y por qué tienen un tratamiento especial.
Las pilas pueden contaminar cantidades importantísimas de agua, es por eso que deben ser desechadas de una manera especial, ya que contienen materiales que resultan tóxicos para la vida humana y distintos ecosistemas. Los especialistas en esta área aseguran que estos elementos tienen metales pesados como mercurio, cadmio, plomo y zinc.
Los metales pesados que contienen las pilas, hacen que sean elementos que generan mucha contaminación
3 pasos para un desecho responsable de las pilas
Los consejos que se intenta concientizar a diario respecto a la manera de tirar las pilas que quedan en casa, consta de 3 importantes pasos. Estos son los siguientes:
- Realizar un almacenamiento seguro colocándola en un recipiente de plástico cerrado, encintando los extremos con cinta, evitando abrir las pilas, y manteniéndolas secas
- Buscar puntos de recolección: casi todas las ciudades cuentan con ello
- Continuar concientizando a quienes tenemos cerca para tratar las pilas de manera responsable