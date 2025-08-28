Qué hacer con las pilas gastadas de casa: 3 pasos para un desecho responsable

No es que seamos acumuladores seriales, simplemente hay una cantidad importante de ciertos objetos que quedan en casa porque no sabemos qué hacer con ellos. El caso más icónico es el de las pilas, las cuales no deben ser tratadas como cualquier otro elemento.

Probablemente tengas acumulado en un cajón una gran cantidad de pilas, y es que una vez que se gastan, pareciera que quedan ahí de recuerdo, pero en realidad es que no todos saben la manera correcta de tirarlas. Aquí una guía de 3 pasos, siguiendo todos los consejos para un desecho responsable.

Pilas baterías truco.jpg
Las pilas no se tiran como cualquier elemento a la basura, deben seguir un tratamiento especial

Por qué las pilas no se tiran a la basura

Con el paso de los años, las personas, incluso los restaurantes, se han adaptado a una separación de basura que facilite el reciclaje, siendo más respetuosos con el medio ambiente. Esta concientización se replica a diario desde pequeños, y la tarea continúa con consejos y enseñanzas de todo tipo en este tema.

Con las pilas pasa algo que es verdaderamente sorprendente, y es que todo el mundo sabe que no deben ser tirados a la basura como cualquier objeto, e incluso hasta son conocedores de puntos en lo cuales deben entregarse estos elementos. Lo raro es que pocos saben como hacerlo correctamente y por qué tienen un tratamiento especial.

Las pilas pueden contaminar cantidades importantísimas de agua, es por eso que deben ser desechadas de una manera especial, ya que contienen materiales que resultan tóxicos para la vida humana y distintos ecosistemas. Los especialistas en esta área aseguran que estos elementos tienen metales pesados como mercurio, cadmio, plomo y zinc.

pilas duracell energizer.jpg
Los metales pesados que contienen las pilas, hacen que sean elementos que generan mucha contaminación

3 pasos para un desecho responsable de las pilas

Los consejos que se intenta concientizar a diario respecto a la manera de tirar las pilas que quedan en casa, consta de 3 importantes pasos. Estos son los siguientes:

  • Realizar un almacenamiento seguro colocándola en un recipiente de plástico cerrado, encintando los extremos con cinta, evitando abrir las pilas, y manteniéndolas secas
  • Buscar puntos de recolección: casi todas las ciudades cuentan con ello
  • Continuar concientizando a quienes tenemos cerca para tratar las pilas de manera responsable

