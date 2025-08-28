Qué hacer con las pilas gastadas de casa: 3 pasos para un desecho responsable

Probablemente tengas acumulado en un cajón una gran cantidad de pilas, y es que una vez que se gastan, pareciera que quedan ahí de recuerdo, pero en realidad es que no todos saben la manera correcta de tirarlas. Aquí una guía de 3 pasos, siguiendo todos los consejos para un desecho responsable.

Pilas baterías truco.jpg Las pilas no se tiran como cualquier elemento a la basura, deben seguir un tratamiento especial

Por qué las pilas no se tiran a la basura

Con el paso de los años, las personas, incluso los restaurantes, se han adaptado a una separación de basura que facilite el reciclaje, siendo más respetuosos con el medio ambiente. Esta concientización se replica a diario desde pequeños, y la tarea continúa con consejos y enseñanzas de todo tipo en este tema.