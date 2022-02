Qué fue de la vida de El Gigoló

No obstante, cuando se le explica de que se trata el documental, aplaude al protagonista que engañó a mujeres por alrededor de 10 millones de dólares por los que tuvo que pasar apenas unos meses en la cárcel.

"Qué suerte que tiene el tipo, lo aplaudo si lo hizo en el sentido de que le fue bien. Pero yo no tuve que estafar a nadie, por suerte. No sé si la gente está al tanto que gané los dos juicios, como se dice muy poco no hay manera de réplica. No tengo esa facilidad de labia, de seducir a las minas para sacarle plata. Tendría 20 autos y viviría como un rey y la verdad que no es el caso", explicó el Gigoló.

El gigolo foto.jpg Javier Bazterrica, más conocido como El Gigoló

Lejos del apodo del Gigoló

Bazterrica reconoce que le quedó el apodo y que su vida previa a las denuncias contribuyeron a su fama, pero que nunca estafo a nadie.

"Está bien, fui medio vago, laburé poco, viví de hijo. Mi viejo tenía fortunas, entonces la aproveché: Pero es mi problema ese. Pero acá te ponen un rótulo y quedás así, porque la Justicia es muy permeable respecto de la tele y tuve que ir hasta la Corte Suprema. Jamás me tuve que borrar, ni profugar, ni hacerme el boludo. Y si rememoramos, ¿por qué Flavio Mendoza hizo tareas comunitarias para no ir a juicio conmigo? Todo eso está en Internet, donde está clara mi inocencia, pero la gente se queda con lo otro"; señalo a Infobae.

Bazterrica actualmente es DJ, por lo que sigue asociado a la noche, tiene una pareja con tres niños y hace "un espectáculo para adultos de un poder adquisitivo alto". Paralelamente afirmó que recibe "buena onda" en la calle, aunque viaja con cinco custodios permanentemente.