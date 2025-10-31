Qué es la dieta del limón y por qué es peligrosa

dieta del limón.jpg La dieta del limón promete ayudar a bajar de peso en pocos días gracias a su efecto depurativo y bajo contenido calórico.

Beneficios de incluir limón en la dieta

El limón es una fruta rica en minerales como potasio, hierro y magnesio y contiene una alta cantidad de vitamina C. Gracias a esas propiedades, es considerado como un aliado para fortalecer el sistema inmunológico, promover la formación de colágeno y contribuir a la cicatrización de heridas.

Además, el limón tiene pocas calorías, produce efecto saciante, facilita la digestión de los alimentos y promueve la eliminación de líquidos del cuerpo, lo que ayuda a eliminar las toxinas. Asimismo, acelera la quema de grasas.

limonA.jpg Con la dieta del limón podés adelgazar de forma rápida y natural, ideal para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso antes del verano.

Por qué los especialistas no recomiendan la dieta del limón

Para aquellos que buscan bajar de peso de forma rápida, encuentran en la dieta del limón una promesa de baja importante de peso y en muy poco tiempo, pero existen motivos por los cuales especialistas en nutrición no la recomiendan en absoluto. Este tipo de trabajos puede tener efectos secundarios importantes.

De acuerdo a plataformas como Vinmec o Salud Savia, los especialistas consideran que la dieta del limón es peligrosa porque puede tener fuertes consecuencias a nivel digestivo, especialmente para quienes tienen el estómago sensible. La acidez de la fruta no solo puede causar molestias estomacales y problemas intestinales, sino que hasta puede causar úlceras en el estómago.

Además la dieta del limón genera una perdida de peso que es temporal, ya que simplemente elimina líquidos, no grasa corporal. No es sostenible porque prácticamente restringe lo que son la ingesta de nutrientes esenciales.

Un punto que debe considerarse a la hora de pensar en encarar la dieta del limón, es que no existen estudios científicos comprobados que demuestren que esta fruta puede generar una reducción de peso por sí sola. Miguel Herrero, investigador en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) del CSIC, asegura que el consumo de limón en ayunas no favorece a la pérdida de peso.