“Yo tengo mucho público adolescente, y la verdad es que uno muestra todo lo lindo en las redes sociales. Yo no estoy flaca porque me cuido o soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno”, aseguró La Chepi. Agregó que tiene muchos seguidores que le dicen "ay que hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo", pero no es un cuerpo saludable.