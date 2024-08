¿Qué es el síndrome de la Cenicienta y por qué afecta a las mujeres?

Cenicienta 2.jpeg 'La Cenicienta'.

El sitio web Itae Psicología asegura que este tipo de personas suelen sentirse invisibles ante su familia. También se perciben desprotegidos, ninguneados, etc. Sus padres suelen ser inmaduros.

Además, también se dice que quienes padecen el síndrome de Cenicienta han tenido padres muy ambiciosos, quienes le daban mucha importancia a sus resultados académicos.

Sin embargo, el sitio web Psicología y Mente dice que este síndrome afecta más a las mujeres, y se bloquea de manera directa lo que tiene que ver con el éxito, con la abundancia, con tomar acción y con mostrarse a los demás.

Las personas que padecen el síndrome de Cenicienta suelen esconderse del mundo en cierta manera. Para poder desbloquear esto, hay que aprender a perdonar. El perdón sólo es liberarnos del sentimiento de víctima. En relación con la película, Cenicienta sabe que para ser feliz debe perdonar a sus hermanastras y a su madrastra.

Cenicienta 3.jpg 'La Cenicienta'.

►TE PUEDE INTERESAR: Con 42 años, así se ve hoy la argentina Julie Gonzalo, la villana de 'La nueva Cenicienta'

Perdonar no significa que tu dolor no es entendido ni tampoco significa que lo que sucedió no tuvo importancia, ni siquiera significa que al perdonar no se vaya a hacer justicia. Además, el complejo o síndrome de Cenicienta no es un concepto utilizado en la psicología clínica ni en la psiquiatría para denominar un trastorno mental. Sin embargo, son varios los profesionales que aseguran y afirman que estas situaciones existen y encontraron en el personaje de Disney una comparación que encajaba a la perfección.