Qué es el Big One, el megaterremoto que afectará a Japón en cualquier momento

Anillo de Fuego terremoto.png Anillo de Fuego.

¿Qué es el Big One?

Los expertos aseguran que el Big One es un fenómeno telúrico que se repite cada 150 años. El último de gran magnitud en esta zona ocurrió hace más de un siglo. Además, Japón ya experimentó un terremoto de magnitud 9,1 en 2011 (conocido como terremoto de Tohoku), que causó un desastre nuclear en Fukushima y dejó casi 16.000 muertos.

Hace más de dos décadas que las autoridades de Japón lanzaron una alerta que calculaba que el terremoto sucedería en torno a 25 o 30 años, por lo que no debería quedar mucho tiempo.

The Big One podría ocasionar la destrucción masiva de infraestructuras y, en las zonas de costa, un gran tsunami que se llevaría por delante todo su alrededor.

La Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino confirma que la falla de San Andrés mide 1300 kilómetros. La misma está relacionada con el Big One, y recorre el estado de California de norte a sur, con desplazamiento entre la placa de Estados Unidos y la placa del Pacífico.

Japón The Big One.jpg

El periodista Jacob Margolis, presentador de un podcast llamado The Big One, le aseguró al medio BBC Mundo que "'Big One quiere decir que no solo debemos considerar la magnitud del terremoto sino el nivel de daño".