Qué energías atraerás a tu casa si tenés plantas artificiales: esto dice el Feng Shui

Feng Shui: qué significa dcorar la casa con plantas artificiales

El Feng Shui, una filosofía centrada en la armonización del Chi o energía vital, busca que las vibras fluyan sin obstáculos para promover salud, prosperidad y paz. En este esquema, las plantas naturales representan el elemento Madera, que simboliza el crecimiento constante, la expansión y la regeneración. Una especie viva respira, transmuta el dióxido de carbono en oxígeno y atraviesa ciclos de florecimiento y renovación.

plantas artificiales feng shui El Feng Shui no recomienda el uso de plantas artificiales.

Por el contrario, las plantas artificiales, aunque puedan ser réplicas exactas y visualmente atractivas, carecen de esta pulsión vital. Para el Feng Shui, un objeto inanimado que imita la vida introduce una contradicción en el ambiente. Se les considera portadoras de una energía muerta o estática. Al no haber un proceso biológico real, el flujo del Chi se detiene, creando rincones donde la energía tiende a estancarse en lugar de circular.