Qué energía tenés que cultivar en el mes de Agosto, según tu signo del zodiaco.

Este signo del zodiaco tiene que trabajar la claridad. Usa tu determinación para abrir conversaciones que llevas tiempo evitando. Tienes que ser franco/a.

TAURO

Tienes que trabajar la expansión. Invierte tu energía en vínculos y proyectos que despierten tu entusiasmo, aunque te saquen de la rutina.

GÉMINIS

Debes trabajar la conexión. Busca espacios donde el diálogo sea un intercambio real y no solo ruido.

CÁNCER

Este signo del zodíaco debe trabajar la apertura. Habla con honestidad, y desbloquearás puertas que parecían cerradas.

LEO

Este signo del zodíaco debe trabajar la diplomacia. Defiende tus ideas con firmeza, pero deja que la empatía marque el tono de tus movimientos.

VIRGO

Trabaja tus estructuras. Organiza tu energía y tus espacios. Quita todo lo que sea estorbo y potencia tu vida.

LIBRA

Tienes que trabajar tu determinación. Toma decisioens que te den claridad, aunque requieran decir "no".

ESCORPIO

Este signo debe trabajar la transformación. Redirige tu intensidad hacia un objetivo que te transforme, no hacia detalles que desgastan.

SAGITARIO

Este signo debe cambiar su perspectiva. Detente a contemplar el mapa completo antes de lanzarte a hacer algo. La perspectiva será tu mayos impulso.

CAPRICORNIO

Este signo del zodíaco debe trabajar la innovación. Rompe un patrón que ya no sirve, incluso si implica cambiar la estrategia.

ACUARIO

Debes trabajar tu autenticidad. Sostén tu autencidad incluso cuando el entorno te invite a encajar.

PISCIS

Este signo del zodíaco debe trabajar la intuición. Haz caso a tus corazonadas, las cuales pueden ser la puerta a un camino que no imaginas.