Qué días son los feriados de diciembre y cuándo es el fin de semana largo

Semana Turismo Mendoza UNO.jpg Los fin de semanas largos son muy importantes para el sector turístico del país, uno de los rubros más golpeados por la crisis económica.

Los feriados de diciembre: qué días son y cuándo es el fin de semana largo

Según el calendario del gobierno nacional, el lunes 8 y el jueves 25 (Navidad) son los feriados de diciembre. Ambas jornadas son consideradas inamovibles, por ende la celebración por el Día de la Virgen (Inmaculada Concepción de María) queda incluido en el último fin de semana largo de Argentina (del 6 al 8).

En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025) del gobierno nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables, los días no laborables y con fines turísticos.