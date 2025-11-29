Inicio Sociedad Feriados
Qué días son los feriados de diciembre y cuándo es el fin de semana largo

Empieza diciembre y llegan los últimos dos feriados del 2025, pero uno solo será con fin de semana largo. Qué dice el calendario del gobierno nacional

Marcos Barrera
Marcos Barrera
Diciembre tendrá los últimos dos feriados del año y con uno de ellos un nunevo fin de semana largo.

Comienza el último mes del año y se vienen dos nuevos feriados en Argentina, pero uno de ellos será parte de último fin de semana largo del 2025. Qué dice el calendario del gobierno nacional para las festividades de diciembre, que son el Día de la Virgen (Inmaculada Concepción de María) y Navidad.

Semana Turismo Mendoza UNO.jpg
Los fin de semanas largos son muy importantes para el sector tur&iacute;stico del pa&iacute;s, uno de los rubros m&aacute;s golpeados por la crisis econ&oacute;mica.

Los feriados de diciembre: qué días son y cuándo es el fin de semana largo

Según el calendario del gobierno nacional, el lunes 8 y el jueves 25 (Navidad) son los feriados de diciembre. Ambas jornadas son consideradas inamovibles, por ende la celebración por el Día de la Virgen (Inmaculada Concepción de María) queda incluido en el último fin de semana largo de Argentina (del 6 al 8).

En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025) del gobierno nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables, los días no laborables y con fines turísticos.

Feriados 2025 segundo semestre.JPG
El calendario de feriados nacionales marca las &uacute;ltimas dos festividades del 2025.

Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.

Mientras que aquellos feriados cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.

Los feriados que quedan en el 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre será el último fin de semana largo de Argentina con tres jornada por el Día de la Virgen.

