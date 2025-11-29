Qué días son los feriados de diciembre y cuándo es el fin de semana largo

Comienza el último mes del año y se vienen dos nuevos feriados en Argentina, pero uno de ellos será parte de último fin de semana largo del 2025. Qué dice el calendario del gobierno nacional para las festividades de diciembre, que son el Día de la Virgen (Inmaculada Concepción de María) y Navidad.
Los feriados de diciembre: qué días son y cuándo es el fin de semana largo
Según el calendario del gobierno nacional, el lunes 8 y el jueves 25 (Navidad) son los feriados de diciembre. Ambas jornadas son consideradas inamovibles, por ende la celebración por el Día de la Virgen (Inmaculada Concepción de María) queda incluido en el último fin de semana largo de Argentina (del 6 al 8).
En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025) del gobierno nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables, los días no laborables y con fines turísticos.
Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.
Mientras que aquellos feriados cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.
Los feriados que quedan en el 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre será el último fin de semana largo de Argentina con tres jornada por el Día de la Virgen.